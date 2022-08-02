İlk gemi yolda

Türkiye’nin öncülüğünde çözüme kavuşan tahıl koridorunda ilk gemi, Odessa Limanı’ndan yola çıktı. Limandan dün 08.30’da ayrılan mısır yüklü gemi, bugün 15.00 sıralarında İstanbul’a ulaşacak.

Kontrollerden sonra gemi Lübnan’a hareket edecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Razoni isimli gemi Lübnan’n Tripoli Limanı’na gitmek üzere Odessa’dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos’ta İstanbul’da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul’da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir” bilgisini paylaştı.

İLK SEVKİYAT OLACAK

Gemi, İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezinden yönetilecek ilk sevkiyat olacak. “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi” belgesi kapsamında sevkiyat yapacak gemiyi hiçbir askeri gemi takip etmeyecek.

TÜM BİLGİLER İSTANBUL’DAKİ MERKEZDE

İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, tahıl sevkiyatını adım adım izliyor. Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı için kalkan gemilerin limandan ayrılış vakti, yükü, varış noktası ve varış zamanına ilişkin bilgiler Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne aktarılacak. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den (BM) 5’er yetkilinin görev aldığı toplam 20 kişilik grubun başında ise bir Türk amiral bulunuyor.

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HAVADAN TAKİP EDİLİYOR

Merkez, gemilerin Odessa Limanı’ndan ayrılıp belirlenen koridordan güvenli şekilde geçişinden emin olmak için uzaktan ve havadan takibi sürdürecek. Gemilerin rotası, geçerken gemide sadece gıda olduğu ve farklı kargonun yüklenip yüklenmediği takip edilecek.

ASKERİ ARAÇLAR YAKLAŞAMAYACAK

Belirlenen koridora yabancı askeri unsurların yanaşıp yanaşmadığı incelenecek. Merkez, ayrıca olası saldırıları önlemek için belirlenen gıda koridoruna askeri gemi, uçak ya da insansız hava araçlarının yaklaşmamasını sağlayacak. Bu askeri güçlerin ne kadarlık bir mesafede bulunabileceklerine de yine İstanbul’daki merkez karar verecek. Bölgeye merkezin onayı olmadan askeri unsur giremeyecek.

GÜNDEM Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu