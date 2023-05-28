|
Gündem

İlk turda kazandık açıklaması yapan İmamoğlu ve Yavaş 2. turda sessizliğe büründü

Tarihi seçimlerin birinci turunda Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun sözcüleri gibi davranarak seçim sonuçlarına ve CHP Genel Merkezi’nde yaşanan veri krizine dair üç kez kameralar karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan, ikinci tur sonuçlarına göre an itibarıyla bir açıklama gelmedi. Başkanların nerede olduğu ve neden seslerinin çıkmadığı merak konusu oldu.

19:49 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş

Türkiye 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitmişti. İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 49,5, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 44,9’da kalmıştı. YSK Başkanı Ahmet Yener, hiçbir cumhurbaşkanı adayının yüzde 50’yi geçememesi üzerine cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kaldığını açıklamıştı.


Kazandık demişlerdi

14 Mayıs’ta sandıkların açılmaya başlandığı ilk dakikalardan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan önde olmasına rağmen Yedili Masa, kazandıklarına dair birçok açıklama yapmıştı.

O açıklamalardan en hatırda kalanı, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan veri krizine dair üç kez kameralar karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. 14 Mayıs gecesi, sandık sonuçları açıklanmadan adayları Kılıçdaroğlu’nun kazandığını her fırsatta dile getiren ikilinin 2. turda sesinin çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Sessizliğe bürünen İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu neden sessiz geçirdiği merak konusu oldu.




#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#seçim
#cumhurbaşkanlığı
#Erdoğan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları