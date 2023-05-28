İlk turda kazandık açıklaması yapan İmamoğlu ve Yavaş 2. turda sessizliğe büründü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş
Türkiye 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitmişti. İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 49,5, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 44,9’da kalmıştı. YSK Başkanı Ahmet Yener, hiçbir cumhurbaşkanı adayının yüzde 50’yi geçememesi üzerine cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kaldığını açıklamıştı.
Kazandık demişlerdi
14 Mayıs’ta sandıkların açılmaya başlandığı ilk dakikalardan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan önde olmasına rağmen Yedili Masa, kazandıklarına dair birçok açıklama yapmıştı.
O açıklamalardan en hatırda kalanı, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan veri krizine dair üç kez kameralar karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. 14 Mayıs gecesi, sandık sonuçları açıklanmadan adayları Kılıçdaroğlu’nun kazandığını her fırsatta dile getiren ikilinin 2. turda sesinin çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Sessizliğe bürünen İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu neden sessiz geçirdiği merak konusu oldu.