İlk turda kazandık açıklaması yapan İmamoğlu ve Yavaş 2. turda sessizliğe büründü

tvnet’e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’daki olaylar için İBB Başkanı İmamoğlu’nu suçladı: Erzurum, İstanbul’u kaplamak için yapılan bir iş. Asıl provokasyonu İmamoğlu yapıyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu arasında bir itişme var. ‘Ben ne yapsam da öne çıksam’ derdindeler.