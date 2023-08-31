İmam hatip lisesi öğrencileri TEKNOFEST'e damga vurdu: Günden güne teknolojiye katkımız artıyor

"İmam Hatip'ler olarak TEKNOFEST'te özellikle Mersin'de art arda iki derece alan tek okuluz. İmam Hatip olmamızın tabii ki bunda çok büyük bir katkısı var. İmam Hatip'ler TEKNOFEST'te günden güne güçleniyor, günden güne teknolojiye daha da katkımız bulunuyor. Bu şekilde İmam Hatiplerimizi de yüceltmiş TEKNOFEST'e de katkıda bulunmuş oluyoruz. Milli Teknoloji Hamlesine de katkıda bulunuyoruz."