İmam hatip lisesi öğrencileri TEKNOFEST'e damga vurdu: Günden güne teknolojiye katkımız artıyor

İmam hatip lisesi öğrencileri, tasarladıkları projelerle TEKNOFEST'e damga vurdu.
2018 yılından bu yana gerçekleştirilen TEKNOFEST'in son durağı Ankara oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen TEKNOFEST'e 125 kurum katılıyor.
Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açan festivalin 2'inci gününde de yoğun katılım sağlandı.
"İmam hatiplilerin TEKNOFEST'teki başarısı her geçen gün artıyor"
Festivale katılan öğrenciler yarışmalarda elde ettikleri başarıyı Yeni Şafak Muhabiri Nisa Nur Çavuşoğlu'na anlattı. İnsansız su altı sistemleri yarışmasına katıldıklarını ifade eden Konya Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şerife Dikbaş, şunları söyledi:
"Günden güne teknolojiye daha da katkımız bulunuyor"
Festivale Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden katılan 12'nci sınıf öğrencisi Enzel Ece Demirden ise şu açıklamalarda bulundu: