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İmam hatip lisesi öğrencileri TEKNOFEST'e damga vurdu: Günden güne teknolojiye katkımız artıyor

Başkent Ankara'da düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, tüm hızıyla devam ediyor. Festivaldeki yarışmalara katılan İmam Hatip lisesi öğrencileri, TEKNOFEST tecrübelerini ve yarışmalarda elde ettikleri başarıları Yeni Şafak mikrofonuna anlattı. Konya Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şerife Dikbaş, "İmam hatipli olarak buralara gelmek, burada sergi açmak ve insanlara okulumuzu tanıtmak bizlere çok gurur veriyor. TEKNOFEST'in bizlere destek vermesinden mutluyuz." dedi. Festivale Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden katılan 12'nci sınıf öğrencisi Enzel Ece Demirden ise "İmam Hatipler TEKNOFEST'te günden güne güçleniyor. Günden güne teknolojiye daha da katkımız bulunuyor." açıklamasında bulundu.

15:33 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İmam hatip lisesi öğrencileri, tasarladıkları projelerle TEKNOFEST'e damga vurdu.

İmam hatip lisesi öğrencileri, tasarladıkları projelerle TEKNOFEST'e damga vurdu.

2018 yılından bu yana gerçekleştirilen TEKNOFEST'in son durağı Ankara oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen TEKNOFEST'e 125 kurum katılıyor.

Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açan festivalin 2'inci gününde de yoğun katılım sağlandı.

"İmam hatiplilerin TEKNOFEST'teki başarısı her geçen gün artıyor"

Festivale katılan öğrenciler yarışmalarda elde ettikleri başarıyı Yeni Şafak Muhabiri Nisa Nur Çavuşoğlu'na anlattı. İnsansız su altı sistemleri yarışmasına katıldıklarını ifade eden Konya Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şerife Dikbaş, şunları söyledi:

"İmam hatiplilerin başarısı TEKNOFEST'te her geçen gün artıyor. Biz imam hatipte meslek dersleri olsun diğer dersler olsun hepsini etkin bir şekilde alabiliyoruz. Aynı zamanda projeler üzerine de çok fazla etkin olabiliyoruz. 3 yıldır TEKNOFEST'e katılıyoruz ve başarılarımız da bulunuyor.
Hem manevi hem de akademik başarılarımızın olması ve imam hatipli olmamız TEKNOFEST'te bulunmamız açısından çok güzel.
İmam hatipli olarak buralara gelmek, burada sergi açmak ve insanlara okulumuzu tanıtmak bizlere çok gurur veriyor. TEKNOFEST'in bizlere destek vermesinden mutluyuz."

"Günden güne teknolojiye daha da katkımız bulunuyor"

Festivale Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden katılan 12'nci sınıf öğrencisi Enzel Ece Demirden ise şu açıklamalarda bulundu:

"İmam Hatip'ler olarak TEKNOFEST'te özellikle Mersin'de art arda iki derece alan tek okuluz. İmam Hatip olmamızın tabii ki bunda çok büyük bir katkısı var. İmam Hatip'ler TEKNOFEST'te günden güne güçleniyor, günden güne teknolojiye daha da katkımız bulunuyor. Bu şekilde İmam Hatiplerimizi de yüceltmiş TEKNOFEST'e de katkıda bulunmuş oluyoruz. Milli Teknoloji Hamlesine de katkıda bulunuyoruz."


#Teknofest
#Ankara
#Etimesgut Havaalanı
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