İmamoğlu savcıdan sonra şimdi de bilirkişiyi hedef aldı

Yolsuzlukların odağı haline gelen CHP'li belediyelere yönelik operasyonlardan rahatsız olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit etmesinin ardından dün de bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ı hedef gösterdi. “Turpun Büyüğü” başlıklı bir basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, “Heybedeki turpun büyüğünü açıklıyorum” diyerek İBB’nin ve çeşitli belediyelerin soruşturulması kapsamında görev alan bilirkişiyle ilgili iddialarını sıraladı.

İSMİYLE HEDEFE OTURTTU

Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ın ismini açıklayarak hedef tahtasına oturtan İmamoğlu. “Evet heybedeki turpun adı belli oldu. ‘Satılmış Bey.’ Bu ismi aklınızda tutun. Gerçi akılda kalıcı bir yanı var zaten. ‘Satılmış Bey’ bilir kişisinin bu davayla beraber hayatımıza özel olarak nasıl görevlendirildiğini göreceksiniz” dedi. “Bilirkişinin bize karşı art niyeti var” diye belirten İmamoğlu, İETT, İsfalt dosyalarında Büyükcanayakın’ın görevlendirilmesini ve raporların İBB aleyhine çıkmasını eleştirdi.

OLMAYAN RAPOR İDDİASI

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten İmamoğlu, bilirkişinin “olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu” iddia etti. Bilirkişinin arkasında “çok güvendiği kişiler” olduğunu iddia eden İmamoğlu, “Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara” dedi. Beşiktaş ve Esenyurt belediye başkanları hakkında süren soruşturma dosyasında da Satılmış Büyükcanayakın’ın bilirkişi olarak atanmasını eleştiren İmamoğlu, “Eğer bir konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendiriyorsa, savcıların konuyu bize bağlama arzusu varsa, bilin ki maharetli bilirkişi Satılmış Bey de o dosyaya hemen eklemleniyor. Adeta, alo, Satılmış Bey hemen imdada yetişiyor. Şak diyorlar, tak diye rapor çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Anında soruşturma

Bilirkişiyi hedef gösteren İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildi. Başsavcılık, İmamoğlu hakkında “yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından re'sen soruşturma başlattı. Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak, soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği bildirildi.

Cuma ifade verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta ifade vereceği öğrenildi.

Başını yastığa nasıl rahat koyuyorsun?

Neredeyse her gün otobüslerin kaza yaptığı, yandığı bir İstanbul’da İmamoğlu’nun “Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur. Ben geceleri Allah’ıma bin şükür huzurla uyuyorum. Rüyamda beni korkutacak bir kişi bile yok” sözleri dikkat çekti. İmamoğlu’nun bu açıklamaları ise akıllara, İBB’nin ihmali sonucu 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in Küçükçekmece’de su birikintisine düşerek hayatını kaybetmesini, hatalı tadilat nedeniyle Küçükçekmece’de 29 Ağustos 2024’te iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin vefat etmesini, Esenyurt'ta, yerinden fırlayan rögar kapağının metrobüsün kapısını kırması nedeniyle araçtan yolcunun yola düşmesini, yanan otobüsler, kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ve sel baskınlarında su altında kalan ev ve iş yerlerini getirdi.

KLASİK VE BİLDİK İMAMOĞLU TABLOSU

İmamoğlu'nun konuşmasına ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu, maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür" ifadelerini kullandı. Bahçeli, üst perdeden konuşan İmamoğlu'nun üstüne vazife olmayan, görev ve yetki sahasında bulunmayan konularda havanda su dövdüğünü kaydetti. Bahçeli, "Seçilmiş de olsa kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, İmamoğlu'nun felaket dönemlerinde "tatil" hakkını kullandığını, siyasi ahlak ve etik ihlalinde eşik ve sınır tanımadığının herkesin malûmu olduğunu söyledi.







