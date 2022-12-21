İmamoğlu'ndan dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Her CHP'linin lideri olan Kılıçdaroğlu adaydır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'baba oğul' çıkışının ardından üslup değişikliğine gitti. Gazetecilerin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruda İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. İmamoğlu aynı zamanda terörden cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklamaları olumlu karşıladı.

'KILIÇDAROĞLU ADAYDIR'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak 'takım oyuncusu' olduğu yönündeki açıklamasını yineleyen İmamoğlu, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili de konuştu. "Ben CHP'liyim" diyen İmamoğlu, "Her CHP'linin, her CHP'linin ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaydır." dedi.

'DEMİRTAŞ DOĞRU BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün yaptığı "adaylık konusunda isimler üzerinden çalışma yürütmek amaçtan sapmaktır" açıklaması da İmamoğlu'na soruldu. Demirtaş'ın doğru bir açıklama yaptığını söyleyen İmamoğlu, "Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Umarım bu süreç sonunda o a ailesine kavuşacak. Bu seçim mücadelesi kişisel mücadele alanı değil. Bu seçimi milletimiz için, 85 milyon için kazanacağız. Bana bu hukuksuz kararı veren yargıçların çocuklarının hukuksuzluk yaşamaması için kazanacağız" dedi.

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