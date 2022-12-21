Gündem İmamoğlundan dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu Her CHPlinin lideri olan Kılıçdaroğlu adaydır
POLİTİKA

İmamoğlu'ndan dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Her CHP'linin lideri olan Kılıçdaroğlu adaydır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de gerçekleştirdiği grup toplantısında İmamoğlu'na yönelik "Baba oğul gibiyiz" ifadeleri tartışılmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç'te gerçekleştirdiği deniz taksi tanıtım töreninde gazetecilerin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Takım oyuncusuyum. Her CHP'linin ailesinin lideri Kılıçdaroğlu adaydır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlundan dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Her CHPlinin lideri olan Kılıçdaroğlu adaydır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri sonrası üslup değiştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'baba oğul' çıkışının ardından üslup değişikliğine gitti. Gazetecilerin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruda İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. İmamoğlu aynı zamanda terörden cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklamaları olumlu karşıladı.

'KILIÇDAROĞLU ADAYDIR'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak 'takım oyuncusu' olduğu yönündeki açıklamasını yineleyen İmamoğlu, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili de konuştu. "Ben CHP'liyim" diyen İmamoğlu, "Her CHP'linin, her CHP'linin ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaydır." dedi.

'DEMİRTAŞ DOĞRU BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün yaptığı "adaylık konusunda isimler üzerinden çalışma yürütmek amaçtan sapmaktır" açıklaması da İmamoğlu'na soruldu. Demirtaş'ın doğru bir açıklama yaptığını söyleyen İmamoğlu, "Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Umarım bu süreç sonunda o a ailesine kavuşacak. Bu seçim mücadelesi kişisel mücadele alanı değil. Bu seçimi milletimiz için, 85 milyon için kazanacağız. Bana bu hukuksuz kararı veren yargıçların çocuklarının hukuksuzluk yaşamaması için kazanacağız" dedi.

Demirtaş'tan muhalefete birlik çağrısı: Koltuk hayallerini bırakın
GÜNDEM
Demirtaş'tan muhalefete birlik çağrısı: Koltuk hayallerini bırakın

Şehir içindeki yol 14 kilometre kısalacak

Şehir içindeki yol
14 kilometre kısalacak

Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı.
Avrupada seçim dolu bir yıl

Avrupa'da seçim dolu bir yıl

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
Ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor

'Ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile basın toplantısında konuşuyor.

Hablemitoğlu davasında yeni gelişme

Hablemitoğlu davasında yeni gelişme

​Yargılama terörle yetkili ağır ceza mahkemesinden yapılacak.

​Bakan Fatih dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.