Gündem İmamoğlunun avukatının eski hakim Hüseyin Zengin hakkında reddi hakim talebinde bulunduğu ortaya çıktı
POLİTİKA

İmamoğlu'nun avukatının eski hakim Hüseyin Zengin hakkında 'reddi hakim' talebinde bulunduğu ortaya çıktı

Cumhuriyet Gazetesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun davasına baktığı ve lehine karar vereceği gerekçesiyle Samsun'a sürüldüğü iddia edilen hakim Hüseyin Zengin'in FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında mahrem yapı içerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştı. YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İmamoğlu’nun avukatlarının da mahkeme sürecinde hakim Hüseyin Zengin için 'reddi hakim' talebinde bulunduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlunun avukatının eski hakim Hüseyin Zengin hakkında reddi hakim talebinde bulunduğu ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu - Hüseyin Zengin

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2020 yılında yakalanan bazı FETÖ militanları itirafçı oldu ve örgütün yargıdaki yapılanmasına ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da bu itiraflar hakkında detaylı soruşturma yapıp teşhis işlemleri yaptı. Elde edilen deliller ile ilgili bir kısım şüpheli hakkında iddianameler düzenlenirken halen meslekte oldukları anlaşılan bazı hakim savcılar ile ilgili deliller de Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderildi.

Edirne'de alınan ifadelerde ismi geçen isimlerden birisi de Hakim Hüseyin Zengin'di. İtirafçı ifadeleri ile Zengin'in örgüt bağlantıları deşifre oldu.

CUMHURİYET'TEN 'HAKİM SÜRÜLDÜ' İDDİASI

Cumhuriyet Gazetesi, mahrem yapı içerisinde yer aldığı anlaşılan Hüseyin Zengin'in Ekrem İmamoğlu'nun davasına baktığı ve İmamoğlu lehinde karar vereceği için sürüldüğünü iddia etti.



Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir ay önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına bakan Anadolu Adliyesi 7. Asliye Hakimi Hüseyin Zengin’in itiraz etmesine rağmen Samsun’a gönderildiğini duyurmuştum. Zengin’in yerine Mehdi Komşul atandı. Komşul’un atanması ile İmamoğlu’nun işinin zorlaştığı yorumu yapılıyor" yorumunu yapmıştı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Kemal Polat'ın, hakim Hüseyin Zengin için 'hakimin tarafsızlığının şüpheye düştüğünü' iddia ederek reddi hakim talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Hakimin tarafsızlığının şüpheye düştüğü...


TALEP REDDEDİLDİ

Talep karşısında mahkemenin ise, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşerek bir durumun mevcut olmayıp sadece taleplerinin reddedilmesinden dolayı başvurulduğu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu değerlendirilerek Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere reddi hakim talebinin reddine karar verdiği öğrenildi.

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