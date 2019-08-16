Gündem İmkansız görev tamam İHLli kızlar robotlarıyla dünya üçüncüsü oldu
EĞİTİM

İmkansız görev tamam: İHL'li kızlar robotlarıyla dünya üçüncüsü oldu

Güney Kore’nin Changwon şehrinde, 8-16 Ağustos tarihleri arasında 23'üncüsü düzenlenen robot yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, jüri heyeti tarafından “imkansız görev” olarak adlandırılan kategoride dünya 3.’sü olmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenciler, Changwon'da ay yıldızlı bayrağımızı açtılar.
Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenciler, Changwon'da ay yıldızlı bayrağımızı açtılar.

Steam Cup Turkey 2019 Uluslararası Robotik Yarışması'nda "Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları" kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakıp Türkiye birincisi olan öğrenciler, Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından Güney Kore'ye davet edilmişti.

“İmkansız Görev”i başardılar

Geçtiğimiz haftada bu ülkeye giden öğrenciler, Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği’nin 23.’sünü düzenlediği Fira Robotworld International isimli yarışmada ülkemizi temsil etti. Türk takımı, Yarışma boyunca mücadele ettiği kategorilerdeki başarılarından dolayı jüri heyeti tarafından uluslararası karma takımlardan oluşan ve “imkansız görev” olarak adlandırılan kategoride dünya 3.’sü olmayı başardı.

2 robot tasarladılar

Yarışmaya katılan ve belli bir deneyim seviyesinin üzerinde olan takımlar birlikte ikili ittifak oluşturarak kendilerine verilen görevi yerine getirmek üzere 2 otonom robot tasarlayıp kodladılar. Bu zorlu süreçte, bir yandan sosyal iletişim becerilerini sergileyip ortak bir iletişim dili kullanıp birbirleri ile plan yaparken diğer yandan da yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini de ortaya koymuş oldular.

Farklı ülkelerin gençleri

Farklı ülkelerden iki takımın biraraya gelerek diğer birlik olan takımların robotlarından daha iyi bir tasarım, program ve çözüm sunarak “imkansız görevi” en kısa zamanda, en uygun şekilde yerine getiren robotları birbirine uyumlu çalışacak şekilde hazırladıkları bu sıradışı kategoride rakiplerinden öne çıkmayı başararak mutlu sonuca ulaştılar.

İmam hatip okulları Türkiye için bir marka
GÜNDEM
İmam hatip okulları Türkiye için bir marka

Medyanın imam hatiplere bakışı: Haberlerde nefret söylemi var
GÜNDEM
Medyanın imam hatiplere bakışı: Haberlerde nefret söylemi var

YKS'de büyük başarı: İlk binde 103 imam hatipli
GÜNDEM
YKS'de büyük başarı: İlk binde 103 imam hatipli

Cemil Usta sezonu açıldı

Cemil Usta
sezonu açıldı

​Denizlispor-Galatasaray maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Rejim sivilleri hedef aldı

Rejim sivilleri hedef aldı

Rejimin, İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü, 23 sivil yaralandı.
Akardan Harekat Merkezi açıklaması

Akar'dan Harekat Merkezi açıklaması

Tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak
Fıkra gibi ceza

Fıkra gibi ceza

​Liverpool maçlarında karakola gidip imza atacak.
Zam teklifi açıklandı

Zam teklifi açıklandı

Memur-Sen: Bu teklifi yok sayıyor, yeni teklif bekliyoruz.
Şehadet getirince<br>ikna oldular

Şehadet getirince
ikna oldular

Avrupalı sandıkları Türk grubu camiye almadılar.
Minberin<br>altına yerleştirdiler

Minberin
altına yerleştirdiler

Zaman ayarlı bomba cuma namazı sırasında patladı.
Soyadımız 'canavar'dı

Soyadımız 'canavar'dı

​Esed'in kuzeni sosyal medya hesabında paylaştı.
İlk kez uygulandı

İlk kez uygulandı

​Park sistemi, gurbetçileri memnun etti.
Dünya yıldızı <br>geliyor

Dünya yıldızı
geliyor

​Trabzonspor, İngiliz futbolcuyla prensipte anlaştı.
Dünya<br>devini satın alıyor

Dünya
devini satın alıyor

Türk şirketi ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kritik ziyaret

Kritik ziyaret

​Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınıra gitti.
Aydos'ta vahşet

Aydos'ta vahşet

​Boğazı kesilerek öldürüldü, ardından cesedi yakıldı.
Mesafeyi<br>1300 dakika azalttı

Mesafeyi
1300 dakika azalttı

Günde ortalama yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlıyor.
Hakkari'de operasyon

Hakkari'de operasyon

​Bölgede 2 terörist etkisiz hale getirildi.
-6 puanla <br>başlayacak

-6 puanla
başlayacak

​FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası.
Şok mangaları <br>yeniden gündemde

Şok mangaları
yeniden gündemde

FETÖ'nün yıllarca süren işkencelerini anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.