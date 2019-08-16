İmkansız görev tamam: İHL'li kızlar robotlarıyla dünya üçüncüsü oldu

Steam Cup Turkey 2019 Uluslararası Robotik Yarışması'nda "Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları" kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakıp Türkiye birincisi olan öğrenciler, Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından Güney Kore'ye davet edilmişti.

“İmkansız Görev”i başardılar

Geçtiğimiz haftada bu ülkeye giden öğrenciler, Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği’nin 23.’sünü düzenlediği Fira Robotworld International isimli yarışmada ülkemizi temsil etti. Türk takımı, Yarışma boyunca mücadele ettiği kategorilerdeki başarılarından dolayı jüri heyeti tarafından uluslararası karma takımlardan oluşan ve “imkansız görev” olarak adlandırılan kategoride dünya 3.’sü olmayı başardı.

2 robot tasarladılar

Yarışmaya katılan ve belli bir deneyim seviyesinin üzerinde olan takımlar birlikte ikili ittifak oluşturarak kendilerine verilen görevi yerine getirmek üzere 2 otonom robot tasarlayıp kodladılar. Bu zorlu süreçte, bir yandan sosyal iletişim becerilerini sergileyip ortak bir iletişim dili kullanıp birbirleri ile plan yaparken diğer yandan da yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini de ortaya koymuş oldular.

Farklı ülkelerin gençleri

Farklı ülkelerden iki takımın biraraya gelerek diğer birlik olan takımların robotlarından daha iyi bir tasarım, program ve çözüm sunarak “imkansız görevi” en kısa zamanda, en uygun şekilde yerine getiren robotları birbirine uyumlu çalışacak şekilde hazırladıkları bu sıradışı kategoride rakiplerinden öne çıkmayı başararak mutlu sonuca ulaştılar.

GÜNDEM İmam hatip okulları Türkiye için bir marka

GÜNDEM Medyanın imam hatiplere bakışı: Haberlerde nefret söylemi var