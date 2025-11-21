İmralı'ya gidecek AK Partili belli oldu

TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Gelişme sonrası yapılan açıklamada, "İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir." denildi.

MHP, İmralı ziyareti için Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı görevlendirdiğini duyurmuştu.

İmralı'ya gidecek AK Partili de belli oldu

İmralı adasına AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gideceği açıklandı.

Son dönemde “Terörsüz Türkiye” konusundaki çalışmalarıyla öne çıkaran Yayman, bu sürecin bir devlet politikası olduğunu belirterek Türkiye’nin silahların bırakılacağı bir döneme girdiğini ifade etmişti.

Hüseyin Yayman kimdir?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, hem akademik çalışmaları hem de siyasi görevleriyle dikkat çeken isimlerden biri. 1969 yılında Hatay’ın Defne ilçesinde dünyaya gelen Yayman, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Yayman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde hazırladığı “Türkiye’nin İdari Reform Tarihi” başlıklı tezle doktora unvanı aldı.Akademik kariyerine Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak devam eden Yayman, ayrıca ANAR Araştırma Şirketi ve SETA Vakfı’nda danışmanlık ve araştırmacılık görevlerinde bulundu. Kamu yönetimi, demokrasi tarihi ve milliyetçilik üzerine çalışmalarıyla biliniyor.

Siyasi hayata AK Parti’de adım atan Yayman, 25. dönemde İstanbul milletvekili, 27. ve 28. dönemde ise Hatay milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 64. ve 65. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttü.

23 Şubat 2025’te gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilen Yayman, aynı zamanda “Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu” Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyin Yayman, iyi derecede İngilizce biliyor.