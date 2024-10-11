İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var

Yine basit hırsızlık gibi suçları işleyen ancak malın tazmini yoluyla serbest bırakılan, bu nedenle de sabıkası bulunan kişiler artık toplum içinde hapis yüzü görmeden dolaşamayacak. Bu kişiler adalete teslim edildikten sonra çalıntı malın iadesi ya da malın satılması halinde ederin ödenmesi gibi hallerden suçu işleyen kişi sadece sabıka kaydı almakla kalmayacak, cezası kamu niteliği taşıdığı için hapis cezasıyla yargılanacak. Oto hırsızlığı, zilyet çalma gibi suçları işleyenlerin, kolluk kuvveti tarafından yakalandıklarında çaldıkları mal ya da bu malı satarak elde ettikleri kazanca ulaşılırsa, malın tazmin edilmesi halinde serbest bırakılması uygulamasına da son verilecek. Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet gibi suçları işlediği halde sadece sabıka kaydı bulunan kişilere de yeni düzenlemenin hayata geçirilmesinden sonra toplumda rastlanmayacak.