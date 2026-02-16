Yeni Şafak
İnşaatın 2’nci katından atladı: Ağır yaralandı

00:5416/02/2026, Pazartesi
IHA
Adıyaman’da bir inşaatın 2’nci katından atlayan 28 yaşındaki V.S. ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan V.S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman’da, bir inşaatın 2’nci katından atlayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi’nde bir inşaattın 2’nci katına çıkan V. S. (28), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı atladı. Atlayarak ağır yaralanan V. S.’yi fark eden vatandaşlar, araçlarına bindirerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Hastanede tedavi altına alınan V. S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Adıyaman
#inşaat
#kaza
