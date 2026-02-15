Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktı: 15 yaralı

Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan aracın KGYS direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 02 ADN 456 plakalı minibüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarptı. Kazada minibüste 1’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.