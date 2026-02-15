Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktı: 15 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 02 ADN 456 plakalı minibüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarptı. Kazada minibüste 1’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.