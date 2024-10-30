Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İnternet sörfünde yeni motto: Dur, düşün, bağlan

İnternet sörfünde yeni motto: Dur, düşün, bağlan

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/10/2024, الأربعاء
G: 30/10/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İnternetin bilinçsiz kullanımı beraberinde birçok riski ortaya çıkarıyor. Ankara Üniversitesi'nce yapılan siber güvenlik farkındalık çalışmasında “Dur, Düşün, Bağlan” mottosu önerilirken çevrimiçi kullanım konusunda tavsiyeler verildi.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi çerçevesinde interneti kullanmanın getirdiği risklere yönelik yapılan değerlendirmeler sonucu güvenli çevrimiçi davranış alışkanlıklarının ne olması gerektiği sıralandı. Ankara Üniversitesi'nce yapılan siber güvenlik farkındalık çalışmasında “Dur, Düşün, Bağlan” mottosu önerilirken pek çok çevrimiçi alışkanlık hakkında tavsiyelere yer verildi. Öneriler şu şekilde sıralandı:


DİJİTAL İZİNİZİ AZALTIN

Biyometrik verilerinizi içerebilecek yüz, parmak izi ve göz içeren resimlerinizi açık kaynakta paylaşmayın. Bu veriler ile güvenliği sağlanan telefon, bilgisayar, kritik altyapı vb. yerlere erişim için bilgililer kopyalanıp kullanılabilir.


ZENGİN VE GÜZELE DİKKAT

Kötü niyetli kişiler özellikle yurt dışı numaraları kullanarak ve kendilerini örneğin çok güzel/zengin bir kadın, yakışıklı/zengin bir erkek veya iş insanı olarak tanıtarak temas kurmaya çalışmakta. Yaygınlaşan bu durumda kötü niyetli kişi ulaştığı kişiyi ikna ederek kendi rızasıyla gönderdiği özel görüntülerini elde edip diğer tüm arkadaşlarına göndermekle tehdit edip para karşılığı şantaj yapabilmekte.


BANA OLMAZ DEME

Türkiye’ye gelmek istediğini belirten kötü niyetli şahıslar gelmek için yol parası isteyebiliyor. Tanımadığınız bu gibi şüpheli numaralar ile irtibat kurmayınız, gerekirse engelleyin. “Benim başıma gelmez” düşüncesinden uzaklaşın.


ORTAK KABLOSUZ AĞLARA DİKKAT

İnternetten alışveriş, tıbbi randevu, kayıt işlemleri veya bankacılık gibi kişisel ve kritik verilerinizi kullandığınız işlerinizi yürütmek için güvenli olmayan veya herkese açık ‘ortak Wi-Fi ağlarını kullanmamaya’ özen gösterin. Herkese açık ağlar, kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulmuş olabilir.


PAROLANIZ DİŞ FIRÇANIZ GİBİ

Parolalarınızı diş fırçanız gibi düşünebilirsiniz. İyi bir tane edinin, belirli aralıklarla değiştirin ve kimseyle paylaşmayın. İnternette kendisini banka, kargo ve sigorta acentesi gibi tanıtan kişilerden şifre, para çekme, para gönderme ve ödeme gibi beklemedik bir talep gelmesi durumunda durun ve düşünün.



Turkcell Genel Müdürü Koç GSMA Yönetim Kurulu'na seçildi: Vizyonumuzu global ölçekte paylaşacağız

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, global mobil iletişim sektörüne yön veren Dünya GSM Birliği GSMA’nın yönetim kuruluna seçildi. Böylesine önemli ve stratejik bir kuruluşun yönetim kuruluna girmekten duyduğu gururu ifade eden Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak geride kalan 30 yılda stratejik öneme sahip bir teknoloji markasına evrildik. İlklere ve çok sayıda inovasyona imza attık. Tecrübemiz ve vizyonumuzla, mobil iletişim sektörünün gelişimine ve dijital dünyaya katkı sunmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum. GSMA bünyesindeki çalışmalarımızı, sadece Turkcell markasını değil Türkiye’yi de temsil ettiğimiz bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.


#siber suç
#sosyal medya
#internet
#aktüel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 24 EKİM 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi, genel af açıklaması...