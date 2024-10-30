İnternet sörfünde yeni motto: Dur, düşün, bağlan

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi çerçevesinde interneti kullanmanın getirdiği risklere yönelik yapılan değerlendirmeler sonucu güvenli çevrimiçi davranış alışkanlıklarının ne olması gerektiği sıralandı. Ankara Üniversitesi'nce yapılan siber güvenlik farkındalık çalışmasında “Dur, Düşün, Bağlan” mottosu önerilirken pek çok çevrimiçi alışkanlık hakkında tavsiyelere yer verildi. Öneriler şu şekilde sıralandı:





DİJİTAL İZİNİZİ AZALTIN

Biyometrik verilerinizi içerebilecek yüz, parmak izi ve göz içeren resimlerinizi açık kaynakta paylaşmayın. Bu veriler ile güvenliği sağlanan telefon, bilgisayar, kritik altyapı vb. yerlere erişim için bilgililer kopyalanıp kullanılabilir.





ZENGİN VE GÜZELE DİKKAT

Kötü niyetli kişiler özellikle yurt dışı numaraları kullanarak ve kendilerini örneğin çok güzel/zengin bir kadın, yakışıklı/zengin bir erkek veya iş insanı olarak tanıtarak temas kurmaya çalışmakta. Yaygınlaşan bu durumda kötü niyetli kişi ulaştığı kişiyi ikna ederek kendi rızasıyla gönderdiği özel görüntülerini elde edip diğer tüm arkadaşlarına göndermekle tehdit edip para karşılığı şantaj yapabilmekte.





BANA OLMAZ DEME

Türkiye’ye gelmek istediğini belirten kötü niyetli şahıslar gelmek için yol parası isteyebiliyor. Tanımadığınız bu gibi şüpheli numaralar ile irtibat kurmayınız, gerekirse engelleyin. “Benim başıma gelmez” düşüncesinden uzaklaşın.





ORTAK KABLOSUZ AĞLARA DİKKAT

İnternetten alışveriş, tıbbi randevu, kayıt işlemleri veya bankacılık gibi kişisel ve kritik verilerinizi kullandığınız işlerinizi yürütmek için güvenli olmayan veya herkese açık ‘ortak Wi-Fi ağlarını kullanmamaya’ özen gösterin. Herkese açık ağlar, kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulmuş olabilir.





PAROLANIZ DİŞ FIRÇANIZ GİBİ

Parolalarınızı diş fırçanız gibi düşünebilirsiniz. İyi bir tane edinin, belirli aralıklarla değiştirin ve kimseyle paylaşmayın. İnternette kendisini banka, kargo ve sigorta acentesi gibi tanıtan kişilerden şifre, para çekme, para gönderme ve ödeme gibi beklemedik bir talep gelmesi durumunda durun ve düşünün.











