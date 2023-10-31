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İnternetten satışta akıl almaz dolandırıcılık: Otomobil alırken 740 bin lirasını kaptırdı

Trabzon'da, internet üzerinden otomobil satın almak isteyen bir kişi hayatının şokunu yaşadı. Bir internet sitesinde gördüğü otomobili almak isteyen vatandaş, telefonda anlaştığı kişinin hesabına 740 bin lira yatırdı. Ancak aracın gerçek sahibi kendisine para ulaşmadığını belirtince Trabzon'daki otomobili almak isteyen vatandaş, dolandırıldığını anlayınca soluğu Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde alarak şikayette bulundu.

22:00 - 31/10/2023 Salı
AA
Araç satışında dolandırıcılık

Araç satışında dolandırıcılık

TRABZON (AA) - Trabzon'da, internet sitesinde ilanı verilen otomobili satın almak isteyen kişi, 740 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiyle göre, M.B. (41) bir internet sitesinde Ankara'dan satılan ikinci el otomobili almak için ilandaki telefon numarasını aradı.

Aradığı kişinin aracın sahibi olduğunu zannederek pazarlık yapan M.B, bu kişiyle satış için anlaştı.

Aracı alması için vekalet verdiği arkadaşını Ankara'daki notere yönlendiren M.B, telefonda kendisine ulaştırılan banka hesap numarasına da 740 bin lira yatırdı.

Bu arada otomobilin gerçek sahibi ise daha önce kendisini arayan şüphelinin yönlendirmesiyle kurulan telefon irtibatında anlaştığı vekil alıcı ile satış yapmak için notere geldi. Burada vekaletle aracı almak için bekleyen kişiyle görüşen araç sahibi, işlemleri başlatmak için paranın hesabına yatırılmasını istedi.

Dolandırıldığını anlayınca soluğu Emniyet'te aldı

Araç sahibi, bir süre beklemesine rağmen paranın kendisine ulaşmadığını belirterek satışı gerçekleştirmedi.

M.B, telefonda görüşerek hesabına parayı yatırdığı kişinin, notere giden aracın sahibi olmadığını anlayınca Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Polis, satıştaki aracın bilgilerini kullanarak sahte ilan veren şüphelinin hem alıcı hem de sahibi ile ayrı ayrı görüşerek anlaştıktan sonra noterde buluşmalarını sağladığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlattı.



#Dolandırıcılık
#Trabzon
#Araç Dolandırıcılığı
#İnternetten Otomobil Satışı
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