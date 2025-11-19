IQ Money'e kayyum atandı

İstanbul'da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, şirket hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

155 MİLYAR LİRALIK İŞLEM YAPILDI

MASAK raporlarına göre, IQ Money üzerinden yaklaşık 155 milyar liralık işlem gerçekleştiği ve bu işlemlerin olağan finansal akışla bağdaşmadığı belirtildi. İşlemler kısa sürede ve yüksek sıklıkta yapılırken, yatırım-çekim oranları arasında dengesizlikler, açıklamalarda ise "bet", "bahis", "kumar" ve "dolandırıcı" ifadeleri yoğun şekilde yer aldı. Şirket aracılığıyla işlem yapan kişilerin yaklaşık 78 milyar liranın yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilişkili olduğu değerlendirildi.

POS HİZMETLERİNDE USÜLSÜZLÜK YAPILDI

Merkez Bankası raporlarına göre, 22 Kasım 2023’te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money’nin para transferleri ve ödeme işlemlerine devam ettiği, bazı işlemlerin yöneticilerin kişisel hesaplarından yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca POS hizmetlerinde usulsüzlükler ve yüksek riskli işlemler dikkat çekti.

TMSF'YE DEVREDİLDİ

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi, şirket merkezi ve şüpheli ikametlerinde dijital altyapı, finansal kayıtlar ile taşınır-taşınmaz varlıklara el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla IQ Money, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) kayyım olarak devredildi ve 5549 sayılı Kanun kapsamında şirkete el konuldu. Yurt dışında bulunan bir yönetici hakkında ise kırmızı bülten çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü sürdüğünü duyurdu.







