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Irak İçişleri Bakanı Ankara'da: Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu

Irak İçişleri Bakanı Ankara'da: Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu

Semih Kara
17:5526/12/2024, Perşembe
AA
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Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari'yi İçişleri Bakanlığı'nda misafir etti.
Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari'yi İçişleri Bakanlığı'nda misafir etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari'yi Ankara'da ağırladı. İkili görüşmede terör, düzensiz göç ve kaçakçılık başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüşme gerçekleştirdi.


Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari ile görüştü.

PKK terör örgütü masaya yatırıldı

Bakan Yerlikaya, Bakanlık'ta yapılan görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Görüşmede, terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini bildiren Yerlikaya, "Sayın mevkidaşıma ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.




#görüşme
#Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Kamil Şemmeri
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

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