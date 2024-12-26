Irak İçişleri Bakanı Ankara'da: Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu

Bakan Yerlikaya, Bakanlık'ta yapılan görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Görüşmede, terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini bildiren Yerlikaya, "Sayın mevkidaşıma ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.