Irak İçişleri Bakanı Ankara'da: Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari'yi Ankara'da ağırladı. İkili görüşmede terör, düzensiz göç ve kaçakçılık başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüşme gerçekleştirdi.
PKK terör örgütü masaya yatırıldı
Bakan Yerlikaya, Bakanlık'ta yapılan görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Görüşmede, terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini bildiren Yerlikaya, "Sayın mevkidaşıma ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.