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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağarada yaşam ve muhtelif malzeme ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağarada yaşam ve muhtelif malzeme ele geçirildi

Halil Akkoç
15:1125/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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MSB, operasyondan görüntüleri paylaştı.
MSB, operasyondan görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda yaşam ve muhtelif malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

#Milli Savunma Bakanlığı
#Pençe-Kilit Operasyonu
#Mehmetçik

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