Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağarada yaşam ve muhtelif malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.
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