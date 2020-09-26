Irak'ın kuzeyindeki Metina'da eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8V65wrPKtF
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.