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Gündem Irakın kuzeyindeki Metinada eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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