Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İran’la terörsüz bölge mesaisi

İran’la terörsüz bölge mesaisi

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün İran’a gidiyor. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” sürecinin bir sonraki aşaması olan “Terörsüz Bölge” vizyonunu gündeme taşıyacak. Bölgesel güvenlik, Suriye’nin istikrarı ve Türkiye-İran iş birliğinin güçlendirilmesi görüşmelerin öncelikli başlıkları arasında yer alacak. Ziyaret kapsamında iki ülkenin terörle mücadele alanındaki ortak adımlarının genişletilmesi planlanırken, Fidan’ın özellikle Suriye’de istikrara dayalı bölgesel sahiplenme ilkesinin önemini vurgulaması bekleniyor.


GÜNEY KAFKASYA GÜNDEMDE

Fidan’ın İran temaslarında Türkiye’nin arabuluculuk rolü de masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtecek olan Fidan, Güney Kafkasya’da barışın korunması ve Pakistan-Afganistan sınırındaki gerilimin düşürülmesine yönelik görüş alışverişi yapacak.


GAZZE İSTİŞARESİ

İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’de sürdürdüğü saldırılar, görüşmelerin kritik başlıklarından biri olacak. Fidan, İsrail’in saldırgan tutumunun bölgesel istikrarı zayıflattığını sözlü olarak ortaya koyacak; BM Güvenlik Konseyi’nin son kararı, ateşkesin korunması ve Gazze’nin yeniden imarı konusunda İran tarafıyla istişarelerde bulunacak. Fidan’ın ziyaretinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alınacak. 2014’te kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin dokuzuncu toplantısı için hazırlık yapılacak.


#Hakan Fidan
#İran
#Abbas Arakçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?