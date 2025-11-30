İran’la terörsüz bölge mesaisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün İran’a gidiyor. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” sürecinin bir sonraki aşaması olan “Terörsüz Bölge” vizyonunu gündeme taşıyacak. Bölgesel güvenlik, Suriye’nin istikrarı ve Türkiye-İran iş birliğinin güçlendirilmesi görüşmelerin öncelikli başlıkları arasında yer alacak. Ziyaret kapsamında iki ülkenin terörle mücadele alanındaki ortak adımlarının genişletilmesi planlanırken, Fidan’ın özellikle Suriye’de istikrara dayalı bölgesel sahiplenme ilkesinin önemini vurgulaması bekleniyor.





GÜNEY KAFKASYA GÜNDEMDE

Fidan’ın İran temaslarında Türkiye’nin arabuluculuk rolü de masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtecek olan Fidan, Güney Kafkasya’da barışın korunması ve Pakistan-Afganistan sınırındaki gerilimin düşürülmesine yönelik görüş alışverişi yapacak.





GAZZE İSTİŞARESİ

İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’de sürdürdüğü saldırılar, görüşmelerin kritik başlıklarından biri olacak. Fidan, İsrail’in saldırgan tutumunun bölgesel istikrarı zayıflattığını sözlü olarak ortaya koyacak; BM Güvenlik Konseyi’nin son kararı, ateşkesin korunması ve Gazze’nin yeniden imarı konusunda İran tarafıyla istişarelerde bulunacak. Fidan’ın ziyaretinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alınacak. 2014’te kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin dokuzuncu toplantısı için hazırlık yapılacak.



