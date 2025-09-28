Yeni Şafak
İş yerinin önünde infaz girişimine uğradı

İş yerinin önünde infaz girişimine uğradı

00:2628/09/2025, воскресенье
DHA
Üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Aydın'da bir kişi, iş yerinin önünde üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vatandaş, bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken kaçan saldırganlardan ikisi yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde Şiar Baran İlkel (46), iş yerinin önünde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlardan 2’si yakalanırken, kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesinde bir mobilya dükkanı önünde gerçekleşti. Şiar Baran İlkel işyerinin önünde 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İlkel, bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İlkel, ilk müdahalenin ardından önce Didim Devlet Hastanesine, daha sonra buradan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Saldırı ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 şüpheliden C.Ö., ve A.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



