Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

16:4729/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Tekirdağ’da işçi servisi ile kamyon çarpıştı
Tekirdağ’da işçi servisi ile kamyon çarpıştı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşandı.



#Tekirdağ
#kamyon
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xiaomi 17 serisi tanıtıldı: Pro ve Pro Max teknik özellikleri ve fiyatı