Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İşgalci güçte yedek subay paniği

İşgalci güçte yedek subay paniği

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, 408 gündür Gazze'de, 56 gündür Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun verdiği kayıpların dörtte birinin yedek subaylardan oluştuğunu bildirdi.

Gazetede yer alan haberde, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 800 askerini kaybettiğine işaret edilerek, bunların yüzde 25'inin orduya çağrılan yedeklerden olduğu kaydedildi. Yedeklerin yüzde 54'ünün 100 günden fazla görev yaptığına dikkat çekilen haberde, "Bu durum aynı zamanda ailelerine bakmaları gereken bu subaylar için büyük bir yük anlamına geliyor" yorumu yapıldı. Haberde ayrıca, Gazze'de süren çatışmalarda 63 rütbeli komutanın da öldüğü kaydedildi.




#israil
#askeriye
#soykırım
#kayıp

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan başlangıcı: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2025 dini günler takvimi