İşgalci güçte yedek subay paniği

Gazetede yer alan haberde, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 800 askerini kaybettiğine işaret edilerek, bunların yüzde 25'inin orduya çağrılan yedeklerden olduğu kaydedildi. Yedeklerin yüzde 54'ünün 100 günden fazla görev yaptığına dikkat çekilen haberde, "Bu durum aynı zamanda ailelerine bakmaları gereken bu subaylar için büyük bir yük anlamına geliyor" yorumu yapıldı. Haberde ayrıca, Gazze'de süren çatışmalarda 63 rütbeli komutanın da öldüğü kaydedildi.