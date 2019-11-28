Gündem İSKİnin yüzde 80lik zam teklifi Cumhur İttifakına takıldı
İSTANBUL

İSKİ'nin yüzde 80'lik zam teklifi Cumhur İttifakı'na takıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı devam meclisinde suya zam yapılmasını öngören teklif mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin oyu ile reddedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde reddedildi. İstanbul'da su tarifelerinde, 2020 Mayıs ayına kadar eski tarife uygulanmaya devam edecek.

Yüzde 80 zam yapacaklardı

  • Hali hazırda 0-10 metreküp arasında tüketim yapan vatandaş suyun metre küpü için 4 lira ödüyordu. Bu fiyat yüzde 20 zamla 4,80 liraya yükselecek. CHP’nin yüzde 80 zammı 10 ile 15 metreküp arasında su tüketenler için devreye girecek. Bugün bu aralıklarda tüketim yapan vatandaşların metreküp başına ödediği ücret 4 liradan 7,20 liraya yükselecek. Yani ayda 15 metreküp su harcayarak 60 lira fatura ödeyen vatandaşın faturası 100 lirayı aşacak. Yüzde 80 zam 20 metreküp üzerinde su tüketenleri de yakacak . Bu kadamede hali hazırda 6 lira olan metreküp fiyatı 10.80 liraya yükselecek.


Zamma Cumhur İttifakı engel oldu

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla halen uygulanmakta olan su tarifesi yürürlükte kaldı.

Suya yüzde 80 gizli zam
GÜNDEM
Suya yüzde 80 gizli zam
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Cumhur İttifakı reddetti

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