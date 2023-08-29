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İslam'a topyekun saldırı

İslam düşmanlığının kalesi haline gelen Fransa’da, okullarda başörtüsünden sonra çarşaf ve abaya giymek de yasaklandı. Karar okulların açılacağı 4 Eylül’de yürürlüğe girecek. Son yıllarda ülkede laiklik kisvesi altında İslam düşmanlığı siyasetçilerin eliyle beslendi. İslam’ı hedef alan küstah söylemlerde bulunan Macron’un iktidarı süresince Fransa’da 50’den fazla cami kapatıldı.

Dış Haberler
04:00 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Avrupa’nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Fransa’da Müslüman karşıtlığı endişe verici boyuta ulaştı. İslam düşmanlığının laboratuvarı haline gelen ülkede son olarak, devlet okullarında Müslüman kız öğrencilerin tercih ettiği “çarşaf ve abaya” gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı. Macron yönetiminin yeni adımı 4 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek. Ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminde 50’den fazla cami kapatıldı. Fransa’da Macron olmak üzere çok sayıda üst düzey isim küstah söylemlerle, İslam karşıtlığını körüklüyor.

OKULLAR AÇILINCA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal bir televizyon programında verdiği röportajda, “Artık okullarda (Müslüman kadın öğrencilerin) çarşaf giymemesine karar verdim. Bir sınıfa yürüdüğünüzde öğrencilerin dinini sadece onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” dedi. Fransız Bakan, yaz tatilinin ardından, okullar açılmadan önce net talimatlar vereceğini söyledi.

BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANMIŞTI

Fransa’da 2004’te okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklanmıştı. Yasağa uymayanlara 150 eurodan başlayan ve hapse kadar varan ciddi cezalar uygulanıyor. Ülkede 2015’te ise uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki bir kızın okula alınmaması ülkede gündem olmuştu. Ayrıca Fransa’da okullarda öğrencilerin namaz kılma yasağı tartışılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransa Eğitim Bakanı Pap Ndiaye ve Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ortak yazılı açıklamasında, Nice kentindeki 3 ilkokul, 1 lise ve 1 ortaokulda, öğle molasında bazı öğrencilerin namaz kıldığı, “laiklik” prensibine karşı ciddi ihlaller yapıldığını belirtmişti.

LAİKLİK BAHANESİ

Devlet okullarında dini sembollere yer verilmesini istemeyen Fransa, bu tür kararlar için “laiklik değerlerini” koruma bahanesini öne sürüyor. Ülkede Ağustos 2021’de “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler Yasası” yürürlüğe girmişti. Yasa alenen Müslümanları hedef aldığı için “Ayrılıkçı yasa” olarak adlandırılmıştı. Yasa ile Paris yönetimi, dini derneklerin sorgusuz sualsiz kapatılmasına hukuki zemin hazırlamıştı.

SİYASETÇİLER BESLİYOR

Geçtiğimiz sene ülke genelinde 836 dini dernek kapatıldı. Bunun yanı sıra son iki sene içerisinde 24 caminin kapatıldığı ülkede, Macron döneminde 50’den fazla camiye mühür vuruldu. İslam karşıtlığının politikacılar ve medya tarafından beslendiği Fransa’da Macron, “İslam bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir” şeklindeki küstah ifadeler kullanmıştı. Macron’un en büyük rakibi aşırı sağcı Mariane Le Pen, seçilmesi halinde 570 camiyi kapatmayı ve başörtüsünü tamamen yasaklamayı vadetmişti.




#İslamofobi
#Fransa
#İslam
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