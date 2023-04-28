İsmail Saymaz'ın Togg hazımsızlığı: Sanki bu toplum hiç araba görmemiş

Türkiye Yüzyılı projeleri arasında yer alan milli ve yerli otomobil Togg gururumuz olmaya devam ederken muhalif kanadın hazımsızlığı bitmek bilmiyor. Can Ataklı, Merdan Yanardağ'dan sonra bu kez de muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Togg'u içine sindiremedi ve akla ziyan sözler sarf etti. CHP'nin fonladığı Halk TV'den kovulan muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hedef aldı.

"Sanki bu toplum hiç araba görmedi, daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu" diyen İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı: ''TOGG çok enteresan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu, sanki asfaltı Erdoğan döktü.''