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İsmail Saymaz'ın Togg hazımsızlığı: Sanki bu toplum hiç araba görmemiş

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı televizyon programında yerli ve milli otomobil Togg'u hedef aldı. İsmail Saymaz, "Togg çok enteresan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu, sanki asfaltı Erdoğan döktü." dedi.

11:59 . 28/04/2023 Cuma
Diğer
İsmail Saymaz

İsmail Saymaz

Türkiye Yüzyılı projeleri arasında yer alan milli ve yerli otomobil Togg gururumuz olmaya devam ederken muhalif kanadın hazımsızlığı bitmek bilmiyor. Can Ataklı, Merdan Yanardağ'dan sonra bu kez de muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Togg'u içine sindiremedi ve akla ziyan sözler sarf etti. CHP'nin fonladığı Halk TV'den kovulan muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hedef aldı.

''Sanki toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu'

"Sanki bu toplum hiç araba görmedi, daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu" diyen İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı: ''TOGG çok enteresan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu, sanki asfaltı Erdoğan döktü.''

'Tük milletini bu duruma sokmaya utanmıyor musunuz?'

Skandal sözlerine devam eden İsmail Saymaz, ''Getirmişler arabayı, içine de birer bakan koymuşlar. Başarılı başarısız bakmamışlar bakan ya, Anadolu'ya köy köy gönderiyorlar. Türk milletini bu bodruma sokmaya utanmıyor musun? Arabayı şehir merkezlerine çekmişler, aynasını tutan mı dersin, lastiğini kavrayan mı.'' ifadelerini kullandı.





#ismail saymaz
#togg
#can ataklı
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