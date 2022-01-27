İsmail Saymaz yine algı peşinde: 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanı anında çürütüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye Gençlik Vakfı'nın Büyükada'da bulunan ofisinin kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. İBB ekipleri, zabıtalarla ofise girerek vakfın eşyalarını hiçbir kayıt tutmadan hukuka aykırı bir şekilde götürdü. Büyük tepki toplayan olayın ardından taraflar arasındaki mahkeme süreci hala devam ediyor.

Algı operasyonuna destek verdiler

Olayın yankıları hala sürerken, muhalif medya yine algı operasyonu yaparak kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün kaleme aldığı köşe yazısında TÜGVA'nın davayı kaybettiğini, önümüzdeki günlerde Büyükada'daki binayı boşaltacağını iddia etti. Muhalif yayın organları ise Saymaz'ın iddialarını haberleştirerek algı operasyonuna destek verdi.

GÜNDEM İBB ve CHP Adalar yönetimi TÜGVA'nın ofisini gasp etti

OYNAT 00:16 İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın Adalar ilçesi Büyükada'da TÜGVA'nın İBB'den kiraladığı binaya zabıta ekipleri baskın düzenledi. Eşyalar gasp edilerek kapı kilitleri değiştirildi.



TÜGVA Teşkilat Müdürü İbrahim Beşinci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdığını ve bir polis memurunun karnından yaralandığını duyurdu.



Öte yandan Beşinci, CHP Adalar İlçe Teşkilatının TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yaptığını da bildirdi.



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Yine yalana başvurdular

Ancak TÜGVA yaptığı basın açıklamasıyla Saymaz'ın iddialarını çürüttü. Yapılan açıklamada, "Bugün İsmail Saymaz’ın “TÜGVA olarak İdari Yargıda açtığımız davayı kazandık. İBB’nin haksız ve hukuksuz işlem ve eylemleri mahkeme önünde ispat edilmiş oldu. Adli mahkemede açtığımız davada ise kesin olmayan bir yetkisizlik kararı verildi. Yetkisizlik kararı, tarafların haklılığı ya da haksızlığı konusunda herhangi bir görüş belirtilemeyeceği, başka bir yer mahkemesinin dosyaya bakması gerektiği anlamına gelmektedir.

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"Açtığımız davayı kazandık"

Oysaki bilgisizliği ile ün yapmış bu sözde gazeteci, TÜGVA’nın davayı kaybettiğini zannetmekte ya da her zaman olduğu gibi yalanlarına devam etmektedir. Gençlik Merkezimizin tahliyesine ilişkin İBB tarafından açılmış hiçbir dava ya da bir tahliye kararı bulunmadığını, tam tersine TÜGVA tarafından açılan bir davanın kazanıldığını ve diğer davanın ise devam ettiğini hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.