İsmail Saymaz yine algı peşinde: 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanı anında çürütüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye Gençlik Vakfı'nın Büyükada'da bulunan ofisinin kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. İBB ekipleri, zabıtalarla ofise girerek vakfın eşyalarını hiçbir kayıt tutmadan hukuka aykırı bir şekilde götürdü. Büyük tepki toplayan olayın ardından taraflar arasındaki mahkeme süreci hala devam ediyor.
Algı operasyonuna destek verdiler
Olayın yankıları hala sürerken, muhalif medya yine algı operasyonu yaparak kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün kaleme aldığı köşe yazısında TÜGVA'nın davayı kaybettiğini, önümüzdeki günlerde Büyükada'daki binayı boşaltacağını iddia etti. Muhalif yayın organları ise Saymaz'ın iddialarını haberleştirerek algı operasyonuna destek verdi.
Yine yalana başvurdular
Ancak TÜGVA yaptığı basın açıklamasıyla Saymaz'ın iddialarını çürüttü. Yapılan açıklamada, "Bugün İsmail Saymaz’ın “TÜGVA olarak İdari Yargıda açtığımız davayı kazandık. İBB’nin haksız ve hukuksuz işlem ve eylemleri mahkeme önünde ispat edilmiş oldu. Adli mahkemede açtığımız davada ise kesin olmayan bir yetkisizlik kararı verildi. Yetkisizlik kararı, tarafların haklılığı ya da haksızlığı konusunda herhangi bir görüş belirtilemeyeceği, başka bir yer mahkemesinin dosyaya bakması gerektiği anlamına gelmektedir.
"Açtığımız davayı kazandık"
Oysaki bilgisizliği ile ün yapmış bu sözde gazeteci, TÜGVA’nın davayı kaybettiğini zannetmekte ya da her zaman olduğu gibi yalanlarına devam etmektedir. Gençlik Merkezimizin tahliyesine ilişkin İBB tarafından açılmış hiçbir dava ya da bir tahliye kararı bulunmadığını, tam tersine TÜGVA tarafından açılan bir davanın kazanıldığını ve diğer davanın ise devam ettiğini hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.