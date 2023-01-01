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POLİTİKA

İsmailağa Vakfı'ndan Hüseyin Çevik hakkında suç duyurusu: Cemaat ile hiçbir bağlantısı yok

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, sosyal medya platformlarından 'sohbet videoları' yayınlayan Hüseyin Çevik'in İsmailağa cemaati ile hiçbir bağlantısı olmadığını duyurdu. Vakıf tarafından Çevik hakkında, kendi Youtube kanalından yayınladığı video ile Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi ve cemaatine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda da bulunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmailağa Vakfından Hüseyin Çevik hakkında suç duyurusu: Cemaat ile hiçbir bağlantısı yok
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan Hüseyin Çevik'e hakaret davası.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, sosyal medya platformlarında 'sohbet videoları' çekerek yayın yapan Hüseyin Çevik adlı kişinin Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin adını kullandığı, yayınladığı videolarda ise Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi ve cemaatine hakaret içeren ifadelere yer verdiği belirtildi.

Hüseyin Çevik
Hüseyin Çevik

'İsmailağa ile bağlantısı yok'

Hüseyin Çevik adlı kişinin İsmailağa Cemaati ile hiç bir bağlantısının bulunmadığına vurgu yapılan suç duyurusunda, camianın faaliyetlerinin yalnızca İsmailağa Camii ilim ve Hizmet Vakfı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın Hüseyin Çevik hakkında yaptığı suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

"1. Kamuoyunda daha çok İsmailağa Cemaati olarak bilinen, Mahmut USTAOSMANOĞLU'nun etrafında hizmet gayesiyle teşekkül etmiş olan camianın faaliyetleri yalnızca müvekkil İsmailağa Camii ilim ve Hizmet Vakfı tarafından yürütülmektedir.

2. İsmailağa Cami İlim ve Hizmet Vakfı yapmış olduğu paylaşımla söz konusu hukuki adım atmamızı gerektiren Hüseyin Çevik'in İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile ilgili hiçbir bağlantısı olmadığını da özellikle altını çizerek belirtmek istiyoruz. Bu şahsın İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının adını kullanması ya da merhum Mahmut Ustaosmanoğlu'nun adını kullanması neticesinde bu şahsın halk nazarında İsmailağa Cemaati üyesi oldugu izlenimini kabul etmiyor ve bu şahsın Vakfımızla yakından uzaktan hiçbir bağlantısı olmadığını da önemle belirtmek istiyoruz.

3. Müvekkilin saygın ve toplumda itibar gören kimliği, yukarıda bahsetmiş olduğumuz müvekkil tarafından resmi youtube sitesinde yayınlanan videolu içeriğinde şüpheli Hüseyin Çevik tarafından mesnetsiz iddialarla çarpıtılarak (https://www.youtube.com/watch?v=01L.rEgim2L4) linki üzerinden görüleceği üzere 08.12.2022 tarihinde yapmış olduğu hakaret ve iftira içerikli bir paylaşımla zedelenmiştir.

Bu paylaşımın alenen yapılmış olması nedeniyle de müvekkilin mağduriyeti hat sahaya ulaşmıştır.

Aşağıda görüleceği üzere; Şüpheli Hüseyin ÇEVİK adlı youtube hesabında, düzenli olarak kullandığı youtube hesabından "Her Kötü İşin Arkasından İsmailağa çıkıyor! 6 Yaşındaki Kıza Bunu Nasıl Yaptınız!" başlığıyla yayınlamış olduğu videolu paylaşımında Müvekkile yönelik aşağılayıcı ve tamamen karalama amaçlı ifadeler kullanmıştı."

Reddediyoruz lanetliyoruz: İsmailağa Vakfı'ndan açıklama
GÜNDEM
Reddediyoruz lanetliyoruz: İsmailağa Vakfı'ndan açıklama

Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi yüzbinlerin katılımıyla Fatih Camii'nden ebediyete uğurlandı
FOTOĞRAF 18
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İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hakka yürüdü. Ustaosmanoğlu, öğle namazına müteakip Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Ustaosmanoğlunun cenazesi; Fatih Camiindeki yoğunluk havadan görüntülendi.
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Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
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Fatih Camii sabah namazı itibariyle dolmaya başladı.
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93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlunu son yolculuğuna uğurlamak için vatandaşlar erken saatlerde Fatih Camisi ve çevresine gelerek cenaze namazını beklemeye başladı.
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Tam kapasite dolan caminin etrafında bulunan sokaklarda kısa bir süre sonra doldu.
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Cenazeye yaklaşık 3 milyon insanın katıldığı belirtiliyor.
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Cenaze namazının kılındığı Fatih Camiinin kalabalığı havadan görüntülendi.
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Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Cemaatinin temsilcileri ve çok sayıda bürokrat katıldı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cenaze namazından önce tabutun başında dua etti.
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Cenazede cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip’te öğrenciyim, Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii’ne gelir orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuzselim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri’nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün Hakk’a uğurluyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile inşallah komşu kılsın. Bu tezkiyenin ardından daha fazla konuşmaya gerek yok. Tekrar ruhu için tekrar El-Fatiha dedi.
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Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze namazını oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı.
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Kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde omuzlanan tabut, defin edilmek üzere Edirnekapıya doğru yola çıktı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merhun Mahmud Ustaosmanoğlunun tabutuna omur vererek cenaze aracına kadar taşıdı.
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İsmailağa Cemaati lideri ve ömrünü İslama hizmete vakfetmiş Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, Sakızağacı Mezarlığına defnedilecek.
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Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi yüzbinlerin katılımıyla Fatih Camii'nden ebediyete uğurlandı
İsmailağa Cemaati lideri ve ömrünü İslam'a hizmete vakfetmiş Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, 93 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Mahmut Hocaefendi'nin cenaze namazını ise oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. Yetiştirdiği talebelerle, yaşantısıyla ve eserleriyle gönüllerde taht kuran Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, cenaze namazının ardından yüzbinlerce kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı.
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İsmailağa Vakfından Hüseyin Çevik hakkında suç duyurusu: Cemaat ile hiçbir bağlantısı yok

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