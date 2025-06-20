İsrail şehirleri yerle bir: 7 günün en büyük saldırısı

Terör devleti İsrail’in saldırıları ile patlak veren İran-İsrail Savaşı’nda 7’nci gün geride kalırken, İran güçleri, çatışmaların başlangıcından bu yana en ağır saldırısını gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bir hastane yakınında bulunan ve İsrail ordusuna ait komuta-istihbarat merkezinin kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve stratejik füze atışıyla hedef alındığını duyurdu. İsrail, İran’ın Birüssebi'deki (Berşeba)Soroka Hastanesi’ne saldırı düzenlediğini iddia ederken, Tahran suçlamaları reddetti. Saldırının diğer ayağında ise Tel Aviv’deki borsa binası ve başkentteki diğer stratejik noktalar hedef alındı.

ASKERİ KARARGAH VE İSTİHBARAT ÜSSÜ

Filistin’in Gazze Şeridi’nde bütün hastaneleri vuran, birçoğunu yıkarak yerle bir eden, baskın düzenleyerek tedavi gören sivilleri zorla çıkaran, doktorları kaçıran, hastane bahçelerinde toplu mezarlar oluşturan İsrail, “Hastanemizi vurdular” söylemleri ile güne uyandı. İsrail’in güneyindeki Birüssebi şehrindeki Soroka Hastanesi, İran saldırılarında tahribata uğradı. İranlı yetkililer, hedef alınan yerin hastane yanındaki İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargahı ve Gav-Yam Teknoloji Parkı'ndaki bir ordu istihbarat kampı olduğunu belirtti.

İHA VE FÜZELERLE HEDEF ALDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail’e gerçekleştirilen saldırılarına ilişkin bildiri yayınladı. Saldırının yüksek isabet oranıyla gerçekleştirildiği vurgulanan bildiride, "Gerçek Vaad 3" operasyonunun 14’üncü dalgasının başlatıldığı belirtilerek, "Operasyon kapsamında İsrail ordusunun bir hastane yakınına konuşlandırdığı komuta ve istihbarat merkezi, kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve stratejik füzelerle nokta atışıyla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

50 KİŞİ YARALANDI

İran medyası, hastane altında ve çevresinde askeri üslerin yer aldığı mimari planları paylaştı. Tahran yönetimi, bu merkezlerde binlerce askeri güç, dijital komuta sistemleri, siber operasyonlar ve İsrail ordusunun C4ISR sistemlerinin yer aldığını vurguladı. Asıl hedefin askeri tesis olduğu belirtildi. Askeri üssün bitişiğindeki Soroka Hastanesi’nin de patlamadan etkilendiği kaydedildi. Saldırıda en az 50 kişi yaralandı. Hipersonik füzelerin etkilediği hastane yerleşkesinde tedavi görenlerin tamamı tahliye edildi.

İŞGALCİ ASKERLERİN TEDAVİ MERKEZİ

Ayrıca edinilen bilgilere göre Soroka Hastanesi, Gazze Şeridi’nde soykırım saldırılarına katılan askerlerin yaralı olarak kaldırıldığı en büyük sağlık kompleksi arasında yer alıyor. İsrail güneyinin en kapsamlı hastanesi olarak öne çıkan Soroka Hastanesi’nin büyük ölçüde İsrail askerlerine hizmet verdiği öğrenildi. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze'ye yönelik soykırımda, ilk iki ayda yaralanan en az 1000 İsrail askeri Soroka Hastanesi’nde tedavi gördü. İsrail'deki en stratejik askerî üssün, sivil görünümlü Seroka Hastanesi'nin hemen dibinde inşa edilmiş olması İsrail ordusunun sağlık merkezini koruma kalkanı yaptığı eleştirilerine yol açtı.

SAVAŞ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in "güçlendirilmiş sığınağının derinliklerinde oturup hastane ve konutlara hedef gözeterek saldırı düzenlediğini" ileri sürdü. "Bunlar en ağır savaş suçlarıdır" diyen Katz, Gazze’deki çok sayıda hastaneyi hedef alan terör devletinin savaş suçlarını da itiraf etmiş oldu.

TEL AVİV’DE BORSA BİNASI VURULDU

Diğer yandan Tel Aviv, güne İran füzeleri ile uyandı. İsrail ordu radyosu, Demir Kubbe’nin önlemekte aciz kaldığı füze salvosunda, borsa binasının vurulduğu bilgisini paylaştı. Bina ağır hasar alırken, çok sayıda İsrail vatandaşı enkaz altında kaldı. Saldırıda 3’ü ağır 36 kişinin yaralandığı duyuruldu.

FETTAH VE SİCCİL FÜZELERİ KULLANILDI

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmaların yedinci gününde gerçekleştirdikleri misilleme saldırıda süpersonik Fettah ve hipersonik Siccil füzelerinin kullanıldığını bildirdi. Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katılımıyla dünyaya tanıtılan bu ileri teknoloji füze, İran'ın yıllardır sürdürdüğü füze programının zirve noktasını temsil ediyor. Menzili 2 bin km’ye kadar çıkan Fettah füzeleri, sesten 5 kat hızlı hareket edebiliyor. Bölünebilir alt mühimmat teknolojisine sahip Fettah füzesi, İsrail hava savunma sistemini kolaylıkla aşıyor.

SANSÜRLEYEREK HASARI GİZLİYOR

İran, işgalci İsrail ordusunun aksine bugüne kadar yaptığı saldırılarda askeri yerleşkeleri ve stratejik noktaları hedef aldı. İsrail güçleri, uyguladıkları yoğun sansürle ağır hasar alan askeri yerleşkelere ilişkin bilgileri gizlemeye çalışırken, İran’ın sivilleri hedef aldığını ileri sürüyor. Sosyal medya paylaşımları, İran’ın askeri noktalara saldırılar düzenlediğini açığa çıkarırken, İsrail güçleri, paylaşım yapanları gözaltına alıyor.

İRAN ASKERİ NOKTALARI VURUYOR

Geçtiğimiz cumartesi günü İran füzeleri, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı karargahına (Kirya) sadece 300 metre uzaklıkta bir alana düştü. Genellikle "İsrail'in Pentagon'u" olarak adlandırılan bu yer, İsrail'deki en hassas ve en sıkı şekilde tahkim edilmiş hükümet komplekslerinden biri olup, önemli askeri ve istihbarat ofislerine ev sahipliği yapıyor. Bir diğer saldırıda İran, Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot'ta, İsrail'in önde gelen araştırma merkezlerinden biri olan Weizmann Bilim Enstitüsü'nü vurdu. Enstitünün İsrail ordusuyla iş birliği yaptığı ve bu nedenle önemli bir hedef haline geldiği bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda askeri araştırmaya dair veriler yok edildi. Başkent Tel Aviv’de de stratejik noktaları hedef alan İran, kritik ulaşım bölgelerini vurdu. Bat-Yam’a yapılan saldırılarda 200’den fazla kişi yaralandı. Dün yapılan saldırıda borsa binasının hedef alınmasının, İsrail ekonomisinde ileriye dönük ağır yaralar açtığı belirtildi. Geçtiğimiz pazartesi günü İran, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa'daki ülkenin en büyük petrol rafinerisi olan Bazan petrokimya tesisini vurarak faaliyetlerin durmasına neden oldu.







