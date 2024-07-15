İsrail'den FETÖ'ye sınırsız destek

15 Temmuz haini FETÖ, kirli ağlarını dünyanın dört bir yanına örerek, zehirli ideolojisini buralarda da yaymaya çalıştı. FETÖ’nün Türkiye ve İslam karşıtı yapılanmasının en önemli ayaklarından biri de İsrail’di. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de övgü ve desteklerini hiçbir zaman esirgemediği İsrail’de FETÖ’nün ayrılacalıklı bir dünyası vardı.





İSRAİLLİ YAZAR FETÖ İÇİN ENDİŞELENDİ

Filistin topraklarını işgal ederek 75 yıldan bu yana soykırıma devam eden İsrail ile sıkı bir ilişki içinde olan FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından İsrailli yazar Alon Goshen- Gottstein, endişelerini yazıya dökmüştü. FETÖ elebaşının yıllardır İsrail’in varlığına karşı ilkeli bir duruş sergilediğini söyleyen Gottstein’in açıklamaları, FETÖ’nün nasıl maşa olarak kullanıldığını da gözler önüne serdi.





GÜLEN ÖLÜRSE İSRAİL KAYBEDER

Ağustos 2016’da Timesofisrael’de yayınlanan yazısında İsrail-Türkiye ilişkilerinde dönüm noktasının Mavi Marmara saldırısının olduğunu vurgulayan Goshen- Gottstein, şu ifadeleri kullandı: “Fetullah Gülen, Mavi Marmara Gemisi’nin gönderilmesine karşı çıktı. İsrail’in egemenlik hakkına vurgu yaparak, Gazze’ye gidecek yardım kampanyası için devlet otoritesiyle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Bu eleştiri Erdoğan’ı çok sinirlendirmişti. Aslında bu iki liderin arasının bozulmasına yol açan ilk süreçti” Aynı zamanda bir haham olan Gottstein, Gülen’e bir şey olması halinde İsrail’in büyük kayıp yaşayacağına dikkat çekti.





İSRAİL’DEN FETÖ’YE SINIRSIZ DESTEK

FETÖ’nün İsrail içindeki yapılanmasını sözde “Karşıyaka Eyaleti”ne ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen “Yeğen” kod adlı gizli tanık anlattı. “Yeğen” kod adlı gizli tanık “Kudüs’te örgüte tahsis edilen binanın girişinde ‘Kimse Yok Mu’ derneğinin flaması vardı. Bu geziye gitmeden önce yapılan bilgilendirmede, İsrail’in vatandaşı olmayanlara ülkede bir çivi dahi çaktırmadığı, bir bina yapımının mümkün olmadığı anlatılmıştı. Ama onlar için bu izinlerin tamamı hiç sorunsuz çıkmıştı” dedi.





KUDÜS İMAMI KİM?

Örgütün “Bergama ilçe imamı” olarak anılan Nazmi Peker, tutuklu sanıklar Ahmet Kuşdemir, Çağrı Bozkurt ve bazı mütevelli heyeti üyelerinin 2015’in Mayıs ayında İsrail’e gezi düzenlediklerini, gezi masraflarının üst yöneticilerce karşılandığını belirten gizli tanık Yeğen, Kudüs’e gidildiğinde örgütün “İsrail imamı” Harun Tokak ile “Kudüs imamı” olduğu söylenen, ismini bilmediği kişinin kendilerini karşıladığını anlattı. Kudüs’te örgüte ait binada yemek yediklerini aktaran gizli tanık, örgüt mensuplarının İsrail’de zor şartlarda faaliyet yürüttüklerini söylemesine rağmen bunun gerçeklikten uzak olduğunu öne sürdü. Gizli tanık, şunları kaydetti: “Bu binanın girişinde (kapatılan) Kimse Yok mu derneğinin flaması vardı. Bu geziye gitmeden önce yapılan bilgilendirmede, İsrail’in vatandaşı olmayanlara ülkede bir çivi dahi çaktırmadığı, bir bina yapımının mümkün olmadığı anlatılmıştı. Bu yemekli toplantıda Tokak, ‘Kendinizi sakın üzmeyin, gevşemeyin. Her şey daha iyi olacak, çok zor durumdayız, mağduruz ama hizmet için her şeye katlanıyoruz. Siz dik durun, sonunda gülen taraf biz olacağız’ dedi. Bu bina örgüt adına yapılarak tahsis edilmişti.”





FETÖ’NÜN KARANLIK KURUL ÜYESİ

FETÖ’nün sözde İsrail imamı Harun Tokak’ın elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü halinde yerine geçecek isimlerin yer aldığı “karanlık kurul üyeleri” arasında bulunduğu biliniyor. “Başyüceler” ya da “İstişare Heyeti” de denilen bu kurul üyelerinden örgütün sözde “İsrail imamı” Harun Tokak’ın ismi dikkati çekiyor. Dava dosyalarından edinilen bilgiye göre, 1967’de Uşak’ta lise eğitimini tamamlayan Tokak, 1973’te Balıkesir’in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen’le tanıştı. O süreçte Gülen’in yakın ekibine dâhil olan Tokak, İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1979′da mezun olduktan sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Antalya’da göreve başladı. Aynı zamanda sözde “Antalya imamı” olarak örgütsel faaliyetlerine de başlayan Tokak, Gülen tarafından örgütün “Akdeniz Bölge İmamlığı”na getirildi, ardından sırasıyla Van ve Ankara “imamlığı” da yaptı. Tokak, 1997-2008 yılları arasında elebaşı Gülen’in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının başkanlığını yürüttü.





DİNLER ARASI DİYOLOG GÖREVİ

FETÖ’ye müzahir birçok platformda görev yapan Tokak, o dönem sözde “dinler arası diyalog” faaliyeti yürüten örgüt elebaşı Gülen’le farklı dinlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Basında elebaşının sözcülüğünü üstlenen Tokak, Gülen tarafından örgütün “dış ülkeler koordinatörü”, ardından 2015’te de “İsrail İmamı” olarak görevlendirildi.





İSRAİL’DEN OTURUM VE ÇALIŞMA İZNİ

FETÖ’ye ait Kimse Yok mu derneğinin Kudüs koordinatörü adı altında örgütsel faaliyetlerine devam Tokak, Türkiye ile İsrail’in diplomatik kriz yaşadığı dönemde ülkeye giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gözaltına alınıp baskıya maruz kalırken, o dönem İsrail devletinden çalışma ve oturma izni aldı.





FETÖ’NÜN İSTİŞARE HEYETİNDE GÖREVLİ

FETÖ çatı iddianamesinde Tokak hakkında şu değerlendirmede bulunuldu: “Örgüt adına İsrail İmamı olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt içindeki bütün gizli çalışmaları bildiği, örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile elebaşı Gülen’den talimat almak, örgütteki konumlarına göre bilgi vermek, sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı tespit edilmiştir. Dış ülkeler koordinatörü olduğu, örgütün üst kurulunda görevli olduğu sonuç olarak şüpheli şahsın örgüt içerisinde aktif olarak ‘İstişare heyeti üyesi’ konumunda faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.”





DARBE ELEBAŞININ İSRAİL BAĞLANTISI