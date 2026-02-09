İsrail'e tüm gücümüzle karşı duracağız

Terör devleti İsrail Aralık 2025’te Somali’nin toprak bütünlüğünü hiçe sayarak Somaliland bölgesini tanıma kararı almıştı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Mahmud, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, gaspçı İsrail’in Somaliland’i tanıma kararının bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğini ve uluslararası düzeni zayıflattığını belirtti. İsrail’in Somaliland’de askeri varlık oluşturma ihtimaline ilişkin de açıklamalarda bulunan Mahmud, ülke olarak buna asla izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahmud, “Böyle bir girişimi kabul etmeyeceğiz ve karşısında duracağız" dedi. Olası bir İsrail askeri üssüne karşı Somali’nin tutumunu net ifadelerle ortaya koyan Mahmud, "Kendi kapasitemiz ölçüsünde mücadele ederiz. Elbette kendimizi savunacağız. Bu da eğer İsrail güçleri gelirse onlarla yüzleşeceğimiz anlamına gelir. Buna karşıyız ve buna asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZZE İLE SOMALİLAND AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ

Somali lideri, Siyonist İsrail’in Somaliland’i tanıma kararının Somali’nin toprak bütünlüğüne açık saldırı olduğunu kaydederek "Bu adım, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne müdahaledir. Aynı zamanda Afrika’yı, Kızıldeniz’i ve küresel ticareti etkileyen ciddi bir güvenlik sorunudur" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılarıyla Somaliland meselesi arasında doğrudan bağ bulunduğunu savunarak, "Gazze’de yaşananlar ile Somaliland’deki gelişmeler birbirinden ayrı düşünülemez. Bunlar, uluslararası düzenin temellerinin nasıl zayıfladığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKENİN AYRILMAZ PARÇASIDIR

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland’i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali’nin ayrılmaz parçası olarak görürken, Mogadişu yönetimi, Somaliland yönetimi tarafından üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığı görüşünü savunuyor. Somali’nin kuzeybatısında yer alan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland, dünyanın en kritik deniz ticaret geçiş noktalarından biri olan Babü’l-Mendeb Boğazı’na yakın konumuyla stratejik öneme sahip bulunuyor.

KAHİRE'YE KRİTİK ZİYARET

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Mısır ile ülkesi arasındaki stratejik bağların derinleşmesinin sinyalini vermek amacıyla dün Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Mahmud, ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile üst düzey görüşmeler yaptı. İki lider arasındaki görüşmelerin ikili iş birliği, bölgesel güvenlik ve hayati önem taşıyan küresel ticaret yollarının korunması konularına odaklandı. Ortak basın topalntısında Mısır lideri Sisi, Somali'nin toprak bütünlüğüne tam destek verirken, Kahire'nin Afrika Birliği destek misyonunun bir parçası olarak Somali'ye güç konuşlandırmaya devam ettiğini doğruladı. Şeyh Mahmud’un Mısır ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire ve Riyad'ı ziyaret etmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Söz konusu ziyaretlerde Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulması gerektiği vurgulandı. Mısır ile Somali Ağustos 2024'te askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.







