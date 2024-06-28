İsrail'e uyguladığı ambargo sonrası hedef gösterilmişti: Ticaret Bakanı Bolat'a 'istifa' operasyonu

Dün gece saatlerinde, başta X olmak üzere birçok sosyal medya platformunda bakanların istifa edeceği öne sürülerek algı operasyonlarına girişildi.
İsrail'e uyguladığı ambargodan dolayı hedef gösteriliyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör devleti İsrail'e karşı alınan ambargo kararının ardından özellikle sosyal medyada hedef gösteriliyor.
Bakan Bolat'ın açıklamalarını hiçe sayan güruh, İsrail ile ticaretin sürdüğü yalanını ortaya atıp asılsız ithamlarla Ticaret Bakanlığını hedef almıştı.
Kabineyi şekillendirme çabası mı?
Bu haberlerle ilgili iddiaların abartılması, bu değerlendirmeyi güçlendirir nitelikte.