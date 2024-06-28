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İsrail'e uyguladığı ambargo sonrası hedef gösterilmişti: Ticaret Bakanı Bolat'a 'istifa' operasyonu

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan algı operasyonlarının bir yenisi, mevcut kabine üyelerine yöneltildi. Gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'istifa ettiği' yönündeki iddiaları ortaya atan bazı medya kuruluşları, sabah saatlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı da bu spekülasyonlara dahil etti. Resmi bir açıklamaya dayanmayan bu iddialarla, kabinenin bazı çevreler tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı düşünülüyor. Hatırlanacağı gibi Bakan Bolat, İsrail'e ambargo uygulama kararı sonrası bir güruh tarafından hedef gösterilmişti.

19:19 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 19:42 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Dün gece saatlerinde, başta X olmak üzere birçok sosyal medya platformunda bakanların istifa edeceği öne sürülerek algı operasyonlarına girişildi.

Mevcut kabineyi hedef alarak dezenformasyon yapan bazı medya organları,
'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifalarını sunduklarını' iddia ederek
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
ile Ticaret Bakanı
Ömer Bolat'ı
da bu iddialara dahil etti.

İsrail'e uyguladığı ambargodan dolayı hedef gösteriliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör devleti İsrail'e karşı alınan ambargo kararının ardından özellikle sosyal medyada hedef gösteriliyor.

Nisan ayında katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin dünyada İsrail'e ambargo uygulayan ilk olduğunu vurgulayan Bolat,
"Maalesef bugüne kadar uluslararası bir ambargo kararı alınmadı. Dünyada Türkiye, bu sabah alınan kararla bir işaret fişeği yakmıştır."
açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarını hiçe sayan güruh, İsrail ile ticaretin sürdüğü yalanını ortaya atıp asılsız ithamlarla Ticaret Bakanlığını hedef almıştı.

Kabineyi şekillendirme çabası mı?

Resmi bir açıklamaya dayanmayan bu iddialarla,
kabinenin bazı çevreler tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı düşünülüyor.

Bu haberlerle ilgili iddiaların abartılması, bu değerlendirmeyi güçlendirir nitelikte.


#Ömer Bolat
#Kabine
#İsrail
#İstifa
#Sosyal Medya
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