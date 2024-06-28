İsrail'e uyguladığı ambargo sonrası hedef gösterilmişti: Ticaret Bakanı Bolat'a 'istifa' operasyonu

Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan... Bakanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sundukları yönündeki iddiaların arka planında ne var? Resmi açıklamalar yapılmamasına rağmen bakanların istifa söylentileriyle yıpratılması, bazı kesimlerin 'kabineyi organize etme çabası' olarak yorumlanıyor.