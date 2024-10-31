İsrail’in yalanlarını 7 dilde ifşa ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in Yalanları" başlığıyla düzenlenen panelde, dünyaya soykırım gerçeğini anlatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Altun, "İsrail'in Yalanları Platformu, İsrail yalanlarını ve dezenformasyonlarını tespit ederek bunları 7 farklı dilde, belgelerle ifşa ediyor" dedi.
Cumhur-başkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da "İsrail'in Yalanları (The Lies of Israel)" başlıklı panel düzenlendi. İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen panelin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktor Fadia Malhis yaptı. Altun konuşmasında İletişim Başkanlığı olarak İsrail'in yalan, dezenformasyon ve kurgu ürünü içeriklerle uluslararası kamuoyunun desteğini alma çabasına karşı ilk günden itibaren çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Bugün tanıtımını yaptığımız, İsrail'in Yalanları Platformu da İletişim Başkanlığımızın nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'nin hakikate ve adalete olan sadakatinin bir tezahürüdür. Bu platform, İsrail ve onu destekleyen güçlerin oluşturduğu dezenformasyonlara karşı adalet ve hakikatten yana tavır alan bir iletişim cephesidir.”
DİJİTAL İÇERİKLERLE DOĞRUYU YAYACAĞIZ
Altun, “İsrail'in Yalanları Platformu, İsrail yalanlarını ve dezenformasyonlarını tespit etmekte, bunları 7 farklı dilde, belgelerle ifşa ediyor. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı meşru göstermek için yürüttüğü kötücül kampanyaları dijital içerikler ve sosyal medya platformları aracılığı ile geniş kitlelere ulaştıracağız. İsrail'in Yalanları Platformu çok boyutlu bir veri tabanı olması sebebiyle önemli bir uluslararası kaynak mahiyetindedir." ifadelerini kullandı. İsrail'in Yalanları Platformu ile hem İsrail'in zulümlerini ortaya koymayı hem de uluslararası medyanın iki yüzlülüğünü duyurmayı amaçladıklarını söyleyen Altun, "Türkiye olarak, diğer birçok meselede olduğu gibi emperyalistlerin, müstevlilerin dünyaya anlattıkları hikayeyi kabul etmiyoruz. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kendi özgün hikayemizi, Türkiye Yüzyılı'nın hikayesini yazmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.
HAKİKATİN TEMSİLCİSİ OLACAĞIZ
Altun şöyle konuştu: "Türkiye, tıpkı İsrail'e karşı durduğu gibi haksızlık ve adaletsizlikler karşısında tüm dünyada hakikatin temsilcisi olmaya devam edecek. Dünyanın İsrail'in söylediği yalanlarla kandırılmasına, yaydığı dezenformasyonlarla manipüle edilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Bu sebeple, İsrail'in Yalanları Platformumuzun tarihe önemli ve onurlu bir kayıt olarak düşüleceğini, sadece bununla da kalmayarak İsrail gibi soykırımcı bir terör devletinin suçlarını ifşa edecek önemli bir çalışma olacağını düşünüyorum."
Artık yalnız bırakıldık
- Şifa Hastanesi'nde görev yapan Dr. Fadia Malhis, İsrail'in Yalanları Platformu tanıtım programındaki açılış konuşmasında tüm hayatlarının altüst edildiğini ifade ederek "Soykırıma uğradık. Hem açlık hem kıtlık hem hastalık içerisindeyiz. İlaç yok, su yok. Artık yalnız bırakıldık." dedi. Malhis, Filistin davasının 1948'den bu yana sürdüğünü, yaklaşık 6 milyon Filistinlinin yurdundan uzak yaşamak zorunda bırakıldığını anlatarak bu kişilerin evlerine dönme hayaliyle yaşadığını söyledi. İsrail'in 1967'de Gazze ve Batı Şeria'yı işgale giriştiğine işaret eden Malhis, "O yıllardan itibaren biz zulüm ve işgal altındayız." dedi. Malhis, yıllarca saldırıların ve soykırımın bitmesini beklediklerini dile getirerek "Bu soykırımı artık durdurmamız lazım." ifadesini kullandı. Malhis, Türk halkıyla ve hükümetiyle gurur duyduğunun altını çizerek "Siz olmasaydınız ben burada olmayacaktım ve iyi ki varsınız hayatımda" şeklinde konuştu.