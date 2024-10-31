İsrail’in yalanlarını 7 dilde ifşa ediyoruz

Şifa Hastanesi'nde görev yapan Dr. Fadia Malhis, İsrail'in Yalanları Platformu tanıtım programındaki açılış konuşmasında tüm hayatlarının altüst edildiğini ifade ederek "Soykırıma uğradık. Hem açlık hem kıtlık hem hastalık içerisindeyiz. İlaç yok, su yok. Artık yalnız bırakıldık." dedi. Malhis, Filistin davasının 1948'den bu yana sürdüğünü, yaklaşık 6 milyon Filistinlinin yurdundan uzak yaşamak zorunda bırakıldığını anlatarak bu kişilerin evlerine dönme hayaliyle yaşadığını söyledi. İsrail'in 1967'de Gazze ve Batı Şeria'yı işgale giriştiğine işaret eden Malhis, "O yıllardan itibaren biz zulüm ve işgal altındayız." dedi. Malhis, yıllarca saldırıların ve soykırımın bitmesini beklediklerini dile getirerek "Bu soykırımı artık durdurmamız lazım." ifadesini kullandı. Malhis, Türk halkıyla ve hükümetiyle gurur duyduğunun altını çizerek "Siz olmasaydınız ben burada olmayacaktım ve iyi ki varsınız hayatımda" şeklinde konuştu.