Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul açıklarında kabus bitmiyor: Yardım çağrısı yaptı

İstanbul açıklarında kabus bitmiyor: Yardım çağrısı yaptı

00:5716/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ekipler gemiyi sabitlemek için çalışma başlattı.
Ekipler gemiyi sabitlemek için çalışma başlattı.

İstanbul Sarıyer açıklarında daha önce karaya oturduktan sonra kurtarılan Razouk isimli kargo gemisi, bu kez fırtına nedeniyle demir attığı noktada sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, gemiyi kontrol altında tutmak ve yeniden demirlemesini sağlamak için çalışma başlattı. Gemi güvenli şekilde sabitlenemezse başka bir bölgeye çekilecek.

İstanbul'da günler önce Sarıyer açıklarında karaya oturan Razouk isimli kargo gemisi kurtarıldıktan sonra bu sefer fırtınada demir attığı yerde savruldu, yardım çağrısında bulundu.

Kastamonu Cide açıklarında 22 Ocak’ta vurulan Raozuk isimli kargo gemisi Şubat ayında Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturmuş, kaptanı rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Günler sonra da kurtarılan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Razouk, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirlemişti. Gemi bu sefer fırtınada demir tarayarak savrulmaya başladı. Yardım çağrısında bulunan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Ekipleri’ne bağlı ’Kurtarma 6’, ’Nazım ve Kıyı Emniyeti 9’ gemileri tarafından kontrol altında tutulmaya ve demir atmasına yardımcı olunmaya çalışılıyor. Geminin demir atamaması durumunda ekiplerce başka bir bölgeye götürüleceği öğrenildi.



#İstanbul
#Sarıyer
#Boğaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE