Kuyumcuda doldur-boşalt faciası: İş arkadaşını vurdu

22:3015/02/2026, Pazar
IHA
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul’da bir kuyumcuda çalışan genç, doldur-boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu iş arkadaşını ağır yaraladı. Kasığından vurulan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir kuyumcuda çalışan genç, amcasına ait ruhsatlı tabancayla doldur-boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu iş arkadaşını vurdu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Safa S. (22) amcasına ait ruhsatlı tabancayla doldur-boşalt yaptığı esnada silah bir anda ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun, karşısında bulunan Muzaffer U.’nun (29) kasığına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilinci açık olan yaralıya ilk müdahaleyi iş yerinde yaptı. Muzaffer U. daha sonra ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muhammed Safa S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



