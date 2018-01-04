İstanbul, Ankara, İzmir ve 13 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor.

Yağışların, Antalya'nın kıyı ilçeleri (Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa), Adana, Mersin'in doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla) ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli(51-75 kg/m2), Muğla, Mersin, Adıyaman ile İzmir ve Aydın'ın kıyı, Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin haritası...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12 GÜNDEM İstanbul'da karın ne zaman yağacağı açıklandı

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışlar, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacak.) 12

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışlar, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacak.) 12 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.) 13

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.) 13 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Antalya’nın kıyı ilçeleri; Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa’da kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Antalya’nın kıyı ilçeleri; Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa’da kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.) 16 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Parçalı bulutlu 18 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı -2

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı -2 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

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GÜNDEM Vatandaşlar çareyi halılarda buldu

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FOTOĞRAF 5 Son günlerin en sıcak kışını yaşayan Karslıların sevinçleri kısa sürdü. Kışın en sert günlerinde bahar havası yaşanan kentte, soğuk hava yeniden yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığı akşam saat 21.00'de eksi 9'u gösterirken, sabah erken saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 15'i gördü. Özellikle sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar ise gece araçlarını soğuktan korumak için halı, kilim, battaniye, branda ne bulduysa araçlarının üzerine örttü. Vatandaşların araçlarının üzerini örtmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Soğuk havanının yeniden etkili olduğu kentte iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 9 dereceyi bulduğu Kars'ta, sabah ise hava sıcaklığı eksi 15 derece ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. Araçlarının üzerini örttüler Kars'ta, bahar havası yerini yeniden Sibirya soğuklarına bıraktı. Soğuk havanın etkili olduğu kentte vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve kilimle önlem aldı.





