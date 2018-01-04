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İSTANBUL

İstanbul, Ankara, İzmir ve 13 ile sağanak uyarısı! Meteoroloji hava durumu

İstanbul, Ankara, İzmir ve 13 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Ankara bugün akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, İstanbul öğle saatlerinde hafif yağmurlu, İzmir ise öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Haber MerkeziIHA
Meteoroloji bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor.

Yağışların, Antalya'nın kıyı ilçeleri (Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa), Adana, Mersin'in doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla) ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli(51-75 kg/m2), Muğla, Mersin, Adıyaman ile İzmir ve Aydın'ın kıyı, Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin haritası...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12

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    İstanbul'da karın ne zaman yağacağı açıklandı

  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışlar, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacak.) 12
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.) 13
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Antalya’nın kıyı ilçeleri; Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa’da kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.) 16
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 18
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı -2
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

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Vatandaşlar çareyi halılarda buldu
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Vatandaşlar çareyi halılarda buldu

Araçlarının üzerini örttüler
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