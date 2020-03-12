Gündem Avcılarda çöp konteynerindeki ayakkabı kutusunda yeni doğmuş bebek bulundu
İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da çöpe atılan yeni doğmuş bebek kuvöze alındı

Avcılar'da çöp konteynerindeki ayakkabı kutusunda yeni doğmuş bebek bulundu

İstanbul Avcılar'da çöp konteynerine ayakkabı kutusu içerisinde bırakılan, yeni doğmuş kız bebeği hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutularak besleneceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye götürdü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye götürdü.

Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki çöp konteynerine dün saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı karton ayakkabı kutusunun içerisinde bebek olduğunu fark etti. Bezlerle sarılı, bebeğin canlı olduğunu gören atık toplayıcısı polisi aradı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve 112 görevlileri bebeği ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

DHA
Bebeğin annesini tespit edebilmek amacıyla soruşturmaya devam ediliyor.

Kayseri'de cami tuvaletinde 15 günlük bebek bulundu
GÜNDEM
Kayseri'de cami tuvaletinde 15 günlük bebek bulundu

Birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebek, özel hastanede genel kontrolden geçirilerek, doğumdan kalan izlerden arındırıldıktan sonra kuvöze konularak tekrar çağrılan özel donanımlı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutularak besleneceği ifade edildi.

DHA
Bebek, kuvöze konularak ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu
GÜNDEM
Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu

Polisin yaptığı araştırmada bölgede çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi gören güvenlik kamerası kaydı bulunmadığı anlaşıldı. Bebeğin annesini tespit edebilmek amacıyla soruşturmaya devam ediliyor.

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