Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul Boğazı'na midye toplamak için daldı: Cesedi 12 saat sonra bulundu

İstanbul Boğazı'na midye toplamak için daldı: Cesedi 12 saat sonra bulundu

16:2019/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında gece saatlerinde midye toplamak için oksijen tüpüyle dalan Cemil Salman (39) denizde kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalış yaptığı noktanın yakınlarında yaklaşık 12 saat sonra bulunan Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için oksijen tüpüyle Kuruçeşme açıklarında dalış yaptı. Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman'ın su yüzüne çıkmadığını fark etti. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını gören yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil güvenlik ekipleri de aramaya katıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi Salman'ın kaybolduğu alan ve çevresinde arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD ekibi de dronla aramaya destek verdi.

'Yeğenim çıktı dayım kayıp'
Arama çalışmaları için Kuruçeşme Parkı'na gelen yeğeni
"Gece saat 02.00'de daldı. Daha sonra haber alamadık. 10 saattir kayıp. Midye veya salyangoz çıkarıyorlardı. İki kişi daldılar. Biri dayım diğeri de dayımın oğluydu. Dayım Cemil Salman kayıp"
dedi.
Cesedi bulundu

Cemil Salman'ın cenazesi saat 14.00 sıralarında arkadaşları ve yakınları tarafından kaybolduğu yerin 10 metre uzağında bulundu. Salman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.




#İstanbul Boğazı
#midye
#cesed
#Adli Tıp Kurumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi