İstanbul Boğazı'na midye toplamak için daldı: Cesedi 12 saat sonra bulundu

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için oksijen tüpüyle Kuruçeşme açıklarında dalış yaptı. Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman'ın su yüzüne çıkmadığını fark etti. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını gören yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.