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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauısc Yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

10:45 - 4/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:54 - 4/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.


Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.


İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

#İstanbul Boğazı
#Gemi trafiği
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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