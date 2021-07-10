İstanbul Boğazı'nda panik: Makine arızası yapan yük gemisi demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası nedeniyle kılavuz kaptanımız tarafından acil olarak demir atan ADNAN H isimli gemi, KURTARMA 7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası nedeniyle kılavuz kaptanımız tarafından acil olarak demir atan ADNAN H isimli gemi, KURTARMA 7 Römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine emniyetle demirletildi.@UABakanligi @selimdursun06 pic.twitter.com/SmSQB6QZEY — KEGM (@kiyiemniyet) July 10, 2021

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