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İstanbul Boğazı'nda panik: Makine arızası yapan yük gemisi demirletildi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince "acil olarak" Ahırkapı'ya demirletildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Boğazında panik: Makine arızası yapan yük gemisi demirletildi
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası nedeniyle kılavuz kaptanımız tarafından acil olarak demir atan ADNAN H isimli gemi, KURTARMA 7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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