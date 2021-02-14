İstanbul Çatalca’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Etkisini hala sürdüren kar yağışı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar etkisini arttırarak devam ederken, görüş mesafesi de düştü.

İstanbul'dan kar manzaraları

İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Etkisini hala sürdüren kar yağışı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar etkisini arttırarak devam ederken, görüş mesafesi de düştü.