Beyoğlu'nda budanan ağaç dalları yakacak oldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçe genelinde ağaçların budanması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mevsimine uygun olarak yapılan çalışmalarda, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri yapılıyor.

Yürütülen budama çalışmalarında kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için gerekli işlemler yapılıyor.

Budama işleminden elde edilen ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılmaya başlandı.

VATANDAŞLARA DAĞITILDI

İlçe genelinde gerçekleştirilen ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dalları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılmaya başlandı.

Ağaç dallarını yakacak olacak şekilde keserek paketleyen belediye ekipleri, daha sonra paketlenen yakacakları araçlara yükleyerek belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

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