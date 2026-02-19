İstanbul Havalimanı yine zirvede: Günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı, 9-15 Şubat'ta günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.