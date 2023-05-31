İstanbul Havalimanı'ndan 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti

İstanbul Havalimanı
Karaismailoğlu, vizyon projelerinden birinin de İstanbul Havalimanı olduğunu, 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nın, birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığını söyledi.
Rekorlarla adından söz ettiren İstanbul Havalimanı'nın verdiği hizmetle de ön plana çıktığını söyleyen Karaismailoğlu, Avrupa'da saatler süren bagaj alım süresinin İstanbul Havalimanı'nda dakikalarla sınırlı olduğunu, check-in süresinin ise sadece 1 dakika sürdüğünü bildirdi.