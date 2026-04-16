Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu: Avrupa’nın gökyüzü lideri yine Türkiye

16/04/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 6-12 Nisan'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 6-12 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1346 uçuşla Amsterdam, 1335 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1290 uçuşla Londra Heathrow, 1246 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.


#Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı
#İstanbul Havalimanı
#Rekor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı ne zaman, tatil 9 gün olur mu? 2026 için ilk hesap ortaya çıktı