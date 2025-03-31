Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda beş araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda beş araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

00:5531/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bayram sürecinde meydana gelen trafik kazalarında can kayıpları artıyor. (Foto: Arşiv)
Bayram sürecinde meydana gelen trafik kazalarında can kayıpları artıyor. (Foto: Arşiv)

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı nedeniyle yollarda oluşan yoğunluk kazaları da beraberinde getiriyor. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde beş aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İzmir'den İstanbul istikametine seyreden T.E.E. idaresindeki 45 ADA 79, O.R. yönetimindeki 09 AHE 833, S.A. kontrolündeki 10 BV 130, E.C.B. idaresindeki 06 BNJ 702 ve K.A. yönetimindeki 34 BYR 469 plakalı otomobiller, Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Yağışlı havada meydana gelen kazada, S.A. ile E.C.B. yaşamını yitirdi. Araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası 2 şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



#Balıkesir
#İstanbul-İzmir Otoyolu
#KAZA
#otoyol
#trafik
#zincirleme kaza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha çıktı! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak