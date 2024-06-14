Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçim için sandık başına gitti. İYİ Parti resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Türkiye genelinde 3,8 oranında oy aldı. İYİ Parti, yine kesin olmayan sonuçlara göre 1 il, 23 ilçe 7 belde olmak üzere toplam 31 belediye kazandı. Peki İYİ Parti hangi belediyeleri kazandı? İYİ Parti’nin kazandığı il, ilçe belediyeleri hangileri?