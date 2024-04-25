İYİ Parti Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir partisinden istifa etti

İYİ Parti Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin kurumsal yapısının kişilerin çıkar, eğilim ve beklentileri karşısında çöktüğünü iddia ederek, Genel Başkan Meral Akşener'in Altılı Masa sürecinin her aşamasında kötü bir müzakere süreci yürüttüğünü ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önleyemediğini belirtti.

Bu süreçte yaşanan "masadan ayrılma" ve "yeniden masaya dönme" olayını da anımsatan Aydemir, bu hafta sonu yapılacak olağanüstü kurultaya değindi.

Akşener'in örnek bir davranış göstererek kurultayda aday olmayacağını açıkladığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin bu cendereden çıkabilmesi mevcut genel başkan adaylarının rekabetinin yarattığı atmosfer ile mümkün olmayacak. Bu süreçte umudum başkaydı. Parti olarak geldiğimiz noktayı ortak akıl ile ele almalı ve meseleyi genel başkanlık rekabetinin ötesine taşımalıydık. İYİ Partinin meselesi kimin genel başkan olacağı değil, partinin nasıl yeniden toplumun tamamına konuşabilecek ve umut veren bir yapıya dönüşeceğidir. Görüyorum ki, bu noktanın çok uzağındayız.