İstanbul projelerimizi 25 Ocak'ta açıklayacağız: Her mahalleye millet bahçesi

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, haftaya Beşiktaş’ta esnaf ziyareti yaparak başladı. Murat Kurum’a Cumhur İttifakı MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Avukat Serkan Toper Bayraktar ile AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın eşlik etti. Bir çiçekçiden basın mensuplarına çiçek alıp takdim eden Kurum, İstanbul’un her yerinin çiçek bahçesine döneceğini söyledi.

MAHALLELERE MİLLET BAHÇESİ

Bir basın mensubunun “Sökülen dikey bahçeler geri konulacak mı?” sorusunu yanıtlayan Kurum, “Tabii ki konulacak. Hep diyorum iklim değişikliği diye. Bu mücadeleyi yapabilmeniz için yeşil alanları artırmanız lazım, korumanız lazım. Dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele konusunda yutak alan dediğimiz yeşil alanların artırılması lazım. Biz ‘2053 net 0 emisyon’ hedefi koyduk. Sözde çevrecilik olmaz. Dikey bahçelerimiz de geri gelecek. Yeni bahçelerimiz, mahalle parklarımız geliyor. Mahalle millet bahçeleri geliyor. Her mahallede bahçemiz olacak” dedi.

TRAFİK ÇİLESİNİ ÇÖZECEĞİZ

Beşiktaş’taki Balıkçılar Çarşısı'na uğrayan Kurum, balık satıcılarıyla bir süre sohbet etti. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, projelerini açıklayacağı tarihi açıkladı. Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacaklarını söyleyerek, “Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız, ardından 3 alt lansman yapacağız. İstanbul’un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız. Hem deprem dönüşümüyle alakalı hem trafik çilesini ortadan kaldıracak çözümlerimizle alakalı hem de istanbul'un yeşilini artıracak, mavisini koruyacak ve paylaşan İstanbul'u sosyalleşen, mutlu olan İstanbul'u anlatacak projelerimizi de detaylı bir şekilde diğer lansmanlarımızda anlatıyor olacağız“ ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Kurum’u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabule, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

İzmir’in tüm sorunlarını iyi biliyoruz

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Dağ, Cumhur İttifakı olarak gerek seçim çalışmalarını gerekse diğer konuları istişare içinde sürdüreceklerini vurguladı.

HER YERİ GEZECEĞİZ

İzmir'in sorunlarını iyi bildiğini belirten Dağ, şunları kaydetti: "Bu şehirde 4 dönem milletvekilliği yapmak bize nasip oldu. Bu süre zarfında İzmir'in her yerindeki meselelerine hakim olduk. Merkezi iktidarda çözülmesi gerekenleri çözmeye gayret gösterdik. Şimdi de artık belediyeyle, yerelle buluşturarak bu meseleleri çözme noktasında irademizi ortaya koyacağız. Hem çok heyecanlı, keyif alacağımız yaklaşık 2,5 aylık bir kampanya dönemi geçireceğiz."

Kapı kapı dolaşıp oy isteyeceğiz

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Hamza Dağ'a başarılar diledi. Dağ'ın kazanması için çalışacaklarını söyleyen Şahin, "Ayırmadan, ayrıştırmadan, İzmir için canla başla, teşkilatımızla birlikte çalışmaya hazırız. Kapı kapı dolaşıp, herkesten oy isteyeceğiz" dedi. Şahin, Cumhur İttifakı'nın "yerel seçimde zafer mührünü vuracağını söyledi.







