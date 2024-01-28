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İstanbul- Riyad seferinde ilginç olay: 'Yardım edin diye bağırdı' Yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı

İstanbul- Riyad seferini yapan yolcu uçağındaki bazı yolcuların, kargo bölümünden bir kişinin ‘yardım edin' şeklinde bağırdığı iddiası sonrası Antalya'ya acil iniş yaptı.

07:25 - 28/01/2024 Pazar
DHA
Saat 23.45'te uçağın Havalimanına inişinden sonra kargo bölümünde inceleme başlatıldı.
Saat 23.45'te uçağın Havalimanına inişinden sonra kargo bölümünde inceleme başlatıldı.

İstanbul- Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından saat 21.15'te kalkış yapan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçağın, kalkıştan bir süre sonra bazı yolcular kargo bölümünden bazı sesler duyulduğu iddia edildi.

Uçak, Kıbrıs adası açıklarındayken, kargo bölümünden bir kişinin ‘yardım edin' şeklinde bağırdığını belirten yolcuların ihbarı, personel tarafından uçuş kabinine iletildi.

Pilotun yaptığı görüşmeler sonucunda uçağın Antalya Havalimanına acil inişine karar verildi.

Havalimanı pisti çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı.

Saat 23.45'te uçağın Havalimanına inişinden sonra kargo bölümünde inceleme başlatıldı.




 




#Antalya
#Pegasus
#Yolcu uçağı
#Riyad
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