‘İstanbul Senin’ iddialarını medyadan öğrendim!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verilerinin yurt dışına gönderildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz’ın savcılık ifadesine Yeni Şafak ulaştı.

HİYERARŞİYE UYGUN HAREKET

Savcılık ifadesinde kent mobilyaları yapan İSTON’a bağlı olarak çalıştığını belirten Yılmaz, “Murat Ongun’u İBB›deki pozisyonundan dolayı tanımaktayım. Kendisi benim yöneticim değildir. Benim sorumluluğum İSTON şirketinin yönetiminedir” dedi. Savcılığın tespitine göre Yılmaz, USOM raporu uyarınca 4 milyon 700 binden fazla vatandaşın kişisel ve konum bilgilerinin yurt dışına gönderildiği tespit edilen “İstanbul Senin” uygulaması içerisine, görev tanımında bulunmamasına rağmen örgüt hiyerarşisi içinde Ongun’a bağlı olarak çalıştı.

GÜN İLE TOPLANTIDA TANIŞMIŞ

“İstanbul Senin” uygulamasıyla ilgili olarak herhangi bir teknik sorumluluğunun bulunmadığını belirten Yılmaz, casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün ile tanışıklığını ise Necati Özkan’ın davetiyle 2019 yılında yapılan bir toplantı vesilesiyle tanıştığını söyledi. Necati Özkan’ın kendisini arayarak, bir şirketin sunum yapmak istediğini anlatan Yılmaz, “Sunumun konusu tarama ve takip yazılımı olduğunu söyledi. Toplantıya katılmamı ve fikrimi iletmemi istedi. Bu teklif üzerine 2019 yılı Ağustos ayı sonunda yapılan toplantıya katıldım. Toplantıda Yavuz Saltık, Melih Geçek, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Şengül Hanım vardı. Hüseyin Gün’ün tanıttığı program bana inandırıcı gelmedi. Bu nedenle olumsuz kanaatimi Necati Özkan’a bildirdim” diye anlattı.

HABERLERDEN ÖĞRENMİŞ

Ulaş Yılmaz, “İstanbul Senin” uygulamasıyla ilgili bilgisinin yalnızca basına yansıyan haberlerden ibaret olduğunu savunarak: “Bu programı basına yansımasından öğrendim. Yazılım veya geliştirme süreçlerinde herhangi bir görevim olmadı. Yaptığım iş itibarıyla yazılım alanında uzman değilim. Bu uygulamaya veri aktarımı, kod yüklemesi veya sistemsel bir işlem yapmam söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

MAİLLERİ DE BİLMİYOR

Murat Ongun’a bağlı faaliyet gösteren İletişim Çadırı’nda çalışan Yusuf Utku Şahin ve Esma Bayrak gibi isimlerin yer aldığı maillerle veri paylaşımı yapıldığının tespiti, Yılmaz’a da soruldu. Yılmaz savcılık sorgusunda, “Bahsedilen mailleri görmedim ancak kodların bildiğim kadarıyla İstanbul Senin uygulamasıyla ilgisi yoktur” diyerek mailleri de reddetti.

KOD İŞLENMESİ İÇİN MAİL YOLLAMIŞ

Yeni Şafak, Yılmaz’ın savcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yazdığı sevk yazısına da ulaştı. Sevk yazısında, “USOM raporu uyarınca 4.7 milyondan fazla vatandaşın kişisel ve konum bilgilerinin yurt dışına gönderildiği tespit edilen İstanbul Senin Uygulaması içerisine, Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz’ın örgüt hiyerarşisi içerisinde kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve yayılması eylemine bilerek ve isteyerek dahil olduğu” gerekçesiyle tutuklanması talep edildi. Savcılığın sevk kararını değerlendiren mahkeme, Yılmaz’ın tutuklanmasına karar verdi.







