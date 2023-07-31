İstanbul Valisi Gül Esenyurt’u mercek altına aldı: İlk toplantı muhtarlarla

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta muhtarlar toplantısına katıldı.
Geçtiğimiz gün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir tekel bayi içerisinde yaşanan vahşet sonrası güvenlik güçleri alarma geçti.
Saldırının ardından kent adeta abluka altına alındı. Her gün gerçekleştirilen asayiş ve huzur uygulamaları kapsamında ilçenin giriş ve çıkışları tutulurken, polis ekiplerince GBT sorgulamaları da yapılıyor.
"İstanbul ve Esenyurt için 24 saat çalışıyoruz"
Esenyurt'taki vahşi saldırı sıcaklığını korurken, İstanbul Valisi Davut Gül de ilçeyi mercek altına aldı. Vali Gül, Esenyurt'ta muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların dile getirdiği sorunları ve taleplerini dinleyen Gül, "İstanbul ve Esenyurt için 24 saat çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.
Vali Gül'ün muhtarları ziyaretine ilişkin İstanbul Valiliği de Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Ziyarette çekilen karelere de yer verilen paylaşımda, "Valimiz Davut Gül, Esenyurt’ta Muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların dile getirdiği sorunları ve taleplerini dinleyen Vali Gül, 'İstanbul ve Esenyurt için 24 saat çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz' dedi." ifadelerine yer verildi.