İstanbul Valisi Gül Esenyurt’u mercek altına aldı: İlk toplantı muhtarlarla

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde silahla bastıkları dükkanda üç gence kurşun yağdıran ve ikisini öldüren katil zanlılarından Tarık Özerbay ve Azat Özerbay da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." açıklamasında bulundu.